UPC relanza campaña con actos satélites en el interior provincial

El aparato peronista cordobés ya está en marcha. Después de recibir instrucciones concretas del propio gobernador Juan Schiaretti sobre cómo seguir hasta octubre, la dirigencia política puso primera.

No hay margen para no trabajar. Sobre ese punto el mandatario provincial fue claro y contundente: “Funcionario que no trabaja para el peronismo, funcionario que se va”. Palabras más palabras menos, ese fue el mensaje que le bajó a su Gabinete y que solicitó replicar entre las segundas y terceras líneas.

Schiaretti sacudió al justicialismo cordobés y les pidió reacción ante la amenaza latente de que la lista auspiciada por el presidente Mauricio Macri amplíe su ventaja sobre Unión por Córdoba (UPC) el “día D”.

Claro está que la pelea de fondo y el interés político en todo esto, trasciende la puja por una banca más o una banca menos para UPC; en realidad desde el 14 de agosto –al otro día de las PASO- el foco quedó puesto en el 2019. Dos años para los próximos comicios provinciales parece mucho tiempo, pero en términos de construcción política, 24 meses no son nada. Sobre todo, para un partido que fue empujado hacia una fase de introspección después del 13A, que debió dar un golpe de timón para afrontar el último tramo de la campaña y que ya inició un proceso de reconversión.

Los 16 puntos que Cambiemos obtuvo por encima del peronismo cordobés causaron una herida interna (muy) profunda. Lógico. En la victoria, el poder tiende a contraerse y tonificarse, mientras que en la derrota, ese vigor se vuelve laxo y débil.

Ese primer traspié desnudó falencias en el engranaje partidario, luego sobrevino el tiempo de reflexión, de pase de facturas y después un periodo de duelo que se extendió por varios días.

En su reaparición, el ex gobernador José Manuel de la Sota dijo que el peronismo está “desmoralizado” y alentó a trabajar para revertir la situación.

Schiaretti tomó el timón del barco y, antes de partir a España donde se encuentra cumpliendo una misión oficial, arengó a la tropa y bajó lineamientos claros de trabajo.

Frente a un rival que se mueve por fuera de los cánones típicos de las campañas electorales a la que está acostumbrado el PJ, frente a un candidato que sigue al pie de la letra el manual duranbarbista que no confronta ni responde, el oficialismo cordobés se vio obligado dar un viraje en su estrategia.

Por eso, entre otras cosas que se vienen señalando desde éstas páginas, UPC decidió no relanzar la campaña con un solo acto masivo que concentre a todo el motor peronista.

Atrás quedó el típico recurso de presentar la lista de aspirantes en un Orfeo repleto de militantes y dirigentes abrazados al son de la marcha peronista, como ocurrió años atrás, por ejemplo.

Al parecer, según los sondeos a los que responde cada una de las nuevas acciones que se enmarcan en la estrategia electoral, los cordobeses rechazan el tradicional folclore que se instala en torno a esos tradicionales eventos. La ola amarilla, el partido de los globos y la alegría, cambió algunos parámetros y, necesariamente, hubo que readaptarse.

Lo que se anunció en la última reunión que encabezó Schiaretti junto a quienes están encargados de trazar la nueva línea de trabajo, fue que el acto masivo será reemplazado por varios que se realizarán en distintos puntos del interior.

Justamente, los intendentes y jefes comunales de las 252 localidades gobernadas por el PJ fueron la primera variable de ajuste pos PASO. Es que el peronismo perdió drásticamente en sus históricos bastiones y también en localidades muy pequeñas. Entre otras, la excepción fue San Francisco donde Martín Llaryora logró retener su poderío.

El gobernador no dejó pasar esto por alto y cada vez que pudo les reprochó a los hombres del interior y a los legisladores departamentales con responsabilidad electoral, la mala cosecha. “No me vengan con la ola amarilla, ni nada de eso. Acá se notó quienes se pusieron la campaña al hombro y quienes no”, acechó Schiaretti en el encuentro del viernes pasado.

Lo cierto es que ahora cada comuna y ciudad deberá organizar su propio acto a los que no necesariamente asistirán todos los candidatos. Estas acciones serán reforzadas con un enérgico trabajo territorial que ya iniciaron los alcaldes del interior en sus respectivos distritos y una gráfica específica para cada región. También habrá un fuerte desarrollo de la campaña en las redes sociales.

La nueva receta busca minimizar el impacto de Cambiemos en suelo cordobés y robustecer el 28,6% que obtuvo el oficialismo.