De la Sota enfoca el ’19: “ganamos la gobernación”

Por Alejandro Moreno

amoreno@diarioalfil.com.ar

José Manuel de la Sota interpretó el nuevo discurso del peronismo para el siguiente capítulo electoral, en una entrevista al paso que le ofreció en Río Cuarto a Telediario. El ex gobernador reforzó la idea de que los cordobeses valoran la capacidad de “hacer” de los peronistas, por lo que manifestó que confía en una victoria provincial en 2019. De la Sota, haciendo referencia a algunos antecedentes recientes, dijo que “siempre las elecciones de término medio no nos son muy favorables a los dirigentes de Unión por Córdoba, pero después ganamos siempre la Gobernación, porque la gente confía en nuestra manera de gobernar, en nuestra forma de gestionar”.

El peronismo quiere instalar que una derrota en las elecciones legislativas nada tiene que ver con el futuro político de la provincia de Córdoba, que se jugará en 2019 cuando se elija el nuevo gobernador. Por eso, en Unión por Córdoba insisten con que el votante tiene en claro quién administra mejor.

Las elecciones de octubre parecen un mal trago que hay que pasar del mejor modo posible. Con su estilo relajado, De la Sota opinó que “son elecciones de término medio, y yo creo que se van a mejorar mucho para octubre”. “Nuestros candidatos son muy buenos, son jóvenes, y están haciendo su primer experiencia en lo que es una elección de esta magnitud”, afirmó como para suavizar el impacto de lo que podría suceder el 22 de octubre.

Además, colmó de elogios al gobernador Juan Schiaretti, para despejar los comentarios sobre las diferencias entre ellos, que se habrían profundizado como consecuencia del resultado de las PASO.

“Viene trabajando mucho Juan, con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, como lo hace siempre él. Es un gran gobernador y yo simplemente estoy en la tribuna aplaudiendo todas las cosas buenas que hace”, sostuvo.

Respecto de sus aspiraciones políticas, aseguró que no piensa en una candidatura a Presidente.

Gobierno nacional

De la Sota opinó sobre el rumbo del gobierno de Mauricio Macri. “Nosotros pensamos -recalcó- que hace falta reactivar mucho la economía, apoyando a nuestras pymes, apoyando a nuestros comercios medios y medianos”. “A veces las grandes superficies lo que logran es disminuir la presencia de pequeños y medianos comercios, y eso le hace mucho daño a los barrios, a los lugares donde vinen las familias”, agregó.

Para De la Sota, “las pymes son las principales creadores de empleo. Lo que necesitamos es trabajo, la gente pide eso. Me da la sensación que hay una menor demanda de empleo porque hay mucha gente que no está saliendo a buscarlo, pero todavía los índices de desempleo son muy altos para lo que se merece la Argentina, que tiene que ser el gran productor de alimentos para el mundo”.