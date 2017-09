Por fin: Negri es intendente

Por Felipe Osman.

María Gabriela Negri asumió ayer la intendencia de Capilla del Monte. Tras la renuncia de Gustavo Sez al Ejecutivo Municipal, la hermana del actual presidente del bloque UCR en la cámara baja de la Nación (Mario Negri), fue electa por el Concejo Deliberante de la localidad -por unanimidad- para ocupar el cargo vacante.

Dado que Sez no alcanzó a cumplir la mitad de su mandato, la flamante Intendenta deberá convocar, en el plazo de treinta días, a comicios para elegir a un nuevo Intendente, según lo prescribe el artículo 44 de la Ley Provincial de Municipios y Comunas.

Sez presentó su renuncia “indeclinable” ante el Concejo Deliberante el jueves de la semana pasada, con efectos a partir de concluido el viernes. Los motivos que adujo para su dimisión fueron “razones de índole estrictamente personal”. Según sus palabras, se ve impedido de continuar al frente del cargo por cuestiones relacionadas con el menoscabo de su salud la que, dice, se encuentra comprometida como consecuencia directa de los “continuos hostigamientos e impedimentos deliberados” por parte de “algunos miembros del Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas Municipal, autoridades del Comité del Circuito de la UCR”, con el único afán de entorpecer el ejercicio de sus funciones.

Fuentes cercanas al municipio explicaron que las razones son otras. Sez comenzó su gestión al frente del municipio capillense en 2011, ordenando las finanzas de la desastrosa gestión de Rossana Olmos, quien no pudo concluir su mandato y debió renunciar, luego de que un conflicto gremial con los empleados municipales de la localidad (que no supo conjurar) la eyectara del cargo. Así, al radicalismo se le presentó una oportunidad dorada para recuperar una plaza peronista. Y Cambiemos efectivamente logró ganar la intendencia en 2011 y repetir en 2015. Dos años después, Sez, frente al peligro de un proceso de revocatoria de mandato al intentar contrataciones directas con el objeto de conceder obras presupuestadas con significativos sobreprecios, renunció.

Para dar un solo ejemplo de los desencuentros que existieron entre el flamante ex intendente y el Concejo Deliberante capillense, el cuerpo rechazó, en abril de este año, la contratación directa para realizar refacciones en la terminal de ómnibus. Las reformas habían sido presupuestadas en $2.700.000. Tres meses después la obra fue licitada. El costo fue de $2.000.000. Un 35 por ciento menos.

Sin embargo, el Concejo apoyó a Sez en repetidas oportunidades, aprobando la mayoría de los proyectos presentados por el Ejecutivo capillense. Pero, al parecer, no con la obsecuencia que el ahora ex intendente pretendía.

Ilustran lo referido las palabras de Gabriela Negri al asumir: “No puedo dejar de decir como militante de la Unión Cívica Radical que me siento profundamente apesadumbrada y molesta por la actitud y la renuncia presentada por el intendente. Sinceramente, yo pensé que el intendente saliente por lo menos iba a pedirles perdón a los vecinos. Es una actitud de absoluta irresponsabilidad política. No voy a hablar de los problemas de salud del intendente, porque no los conozco. No puedo dejar de decir, en cambio, que ha expresado falacias. El intendente demostró una profunda actitud de intolerancia. Pensó que el Concejo tenía que ser una escribanía”.

El enojo de Negri es comprensible. La dirigente desempeño un papel determinante para lograr la retención de la localidad para Cambiemos en los últimos comicios. Se desempeño como Secretaría de Desarrollo Social de Sez durante 2015 y a través de sus gestiones se lograron muchos recursos para Capilla del Monte. La dimisión deja a su partido en una situación delicada.

En 2015, Cambiemos ganó la localidad por un escueto margen de 174 votos al candidato de Unión por Córdoba, Marcelo Rodríguez. Ahora, Negri debe convocar a un nuevo acto electoral que no habría sido necesario si Sez hubiera decidido permanecer en el cargo hasta diciembre. Cumplida la mitad del mandato su sucesor hubiera salido directamente del seno del Concejo, en el cual Cambiemos tiene mayoría. La UCR habría retenido el municipio –al menos por dos años más- sin necesidad de concurrir otra vez a las urnas.

Quién se perfila como candidato por Cambiemos es Gabriel Buffoni, empresario de la localidad, hijo de productores de alfajores regionales y presidente del Concejo Deliberante durante la primera gestión de Sez (2011-2015). Por su parte, el candidato de UPC será, presumiblemente, Marcelo Rodríguez.

Finalmente, un Negri es Intendente. Aunque casi sin querer y en un municipio menor, Gabriela Negri cumplirá con la ambición de su hermano Mario, que no pudo lograrlo en 1999 al perder la intendencia de Córdoba a manos de Germán Kammerath.