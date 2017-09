Conicet: investigadores K presionan a días de la campaña

La organización cordobesa Científicos y Universitarios Autoconvocados “La 12 de noviembre” dio ayer una muestra de apoyo a la toma de la sede del ministerio de Ciencia, Tecnologíae Innovación Productiva de la Nación(MinCyT) que mantienen en Buenos Aires. Además de marchar por las calles céntricas, los investigadores se reunieron en la puerta de la delegación cordobesa del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Estás medidas de fuerza, que también se han visto replicadas en otros puntos del país, surgen a razón de la disconformidad de un conjunto de 500 investigadores con la solución que el Gobierno propone a su situación laboral.

Estos académicos fueron evaluados por comités del Conicet el año pasado en el marco de la convocatoria anual, siendo recomendados junto a otros cientos para ingresar a la carrera de investigador. Sin embargo, como los recomendados excedieron con creces los puestos disponibles, no pudieron acceder a un cargo estable en el estado.

Tras una serie de manifestaciones y la toma de edificios, el Gobierno llegó en diciembre a un acuerdo con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), entidad que los representaba. La instrumentación por parte del MinCyT no conforma ahora a los investigadores, que reclaman mejoras a la propuesta oficial.

La efervescencia del conflicto se produce a pocos días del inicio de la campaña hacia los comicios legislativos del 22 de octubre, por lo que la filiación kirchnerista de las organizaciones que se encuentran a la cabeza del reclamo no pasa desapercibido para el Gobierno nacional. Miembros de éste interpretan que la oportunidad del reclamo está directamente relacionada a una voluntad de Cambiemos de reducir la conflictividad durante la campaña, razón que llevaría al Gobierno a ceder en su negociación con los científicos.

Incorporación a Universidades

Entre las cláusulas acordadas en diciembre pasado por los manifestantes y el Gobierno, se encontraba la disposición de crear una comisión mixta de seguimiento, con el objetivo de articular y controlar el ingreso de los postulantes no seleccionados a otros organismos nacionales de investigación, así como a universidades nacionales.

La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial una resolución conjunta de los ministros nacionales Alejandro Finocchiaro (Educación) y José Barañao (MinCyT), a través de la cual se dio nacimiento al Programa de Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades Nacionales”, con la finalidad de garantizar el ingreso de los investigadores recomendados de la convocatoria 2016 del Conicet a las casas de altos estudios de todo el país.

En su anexo, la Resolución Conjunta 2-E/2017 establece que la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) es la responsable de aportar los fondos necesarios para crear cargos o aumentar la dedicación horaria de cargos existentes que permitan abordar la solución de 410 investigadores.

La normativa indica que los que hayan sido recomendados para un cargo de auxiliar, serán incorporados como profesor asistente (la categoría más alta de dicho tramo del escalafón docente), mientras que si la recomendación fuese para un cargo superior, adquirirán la categoría de profesor adjunto. En todos los casos, les será asignada la categoría de dedicación exclusiva, la mayor existente. Si bien los cargos tendrán el carácter de interinos, las universidades se comprometen a sustanciar “los concursos correspondientes en un plazo no mayor de dos años”.

Estas condiciones están siendo rechazadas por los investigadores implicados, quienes reclaman al respecto de la retribución salarial y de la condición de contratación. Por un lado, los investigadores reclaman que el cargo de profesor asistente tiene una remuneración a la de investigador del Conicet, por lo que quieren una compensación. Por otra parte, los involucrados quieren una garantía de estabilidad que los exima de participar de un concurso abierto de antecedentes y oposición.

Señal de largada

Las protestas que llevan adelante estos académicos están siendo conducidas por distintas organizaciones “autoconvocadas”, que en su mayoría surgieron en el conflicto de diciembre pasado. Es el caso de Científicos y Universitarios Autoconvocados “La 12 de noviembre”, que no ha tenido reparos en explicitar su adhesión al espacio nacional que lidera la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Por caso, la semana pasada realizaron un acto en Ciudad Universitaria del que participó el ex titular del Conicet y candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Roberto Salvarezza. Los anfitriones del evento fueron dos decanos con trayectoria en el espacio kirchnerista: Mirta Iriondo (titular de Famaf y exfuncionaria del kirchnerismo) y Gustavo Chiabrando (Ciencias Químicas).

A días de que inicie formalmente la campaña para los comicios legislativos, la protesta de los investigadores presiona al Gobierno, que pretende reducir la conflictividad hasta el 22 de octubre.