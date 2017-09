Sorpresa: De la Sota vuelve a jugar en la campaña

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

El ex gobernador José Manuel de la Sota pausó por un momento su sobreactuado perfil polirubro de académico internacional, cocinero y empresario textil para ponerse el traje de cacique político. Una traje que por cierto, quienes lo conocen bien, aseguran que siempre prima en cada una de sus acciones y rige cada paso que da.

Lo cierto es que ayer el tres veces gobernador de Córdoba irrumpió nuevamente en la escena política local, reunió a una parte de los suyos y dio una fuerte señal hacia adentro del peronismo cordobés.

Su “acá estoy yo” fue celebrado por la tropa que lo sigue y que desde su declinación como candidato para las legislativas ocupa un rol de reparto en la campaña electoral comandada claramente por el schiarettismo.

La mala cosecha electoral del 13A precipitó las internas, los pases de facturas dentro del PJ y desnudó las falencias de un aparato peronista acostumbrado a contar más victorias que derrotas en la tierra que gobierna desde hace casi dos décadas.

Desde ese momento comenzó una especie de operativo clamor de quienes lo quieren de vuelta activamente dentro de Unión por Córdoba (UPC) para remontar la caída pero sobre todo pensando en el 2019. Esa es la fecha que ya todos miran -con cierta inquietud- ante el avance de la ola amarilla en Córdoba.

El hombre, hábil y rápido de reflejos, dio un paso al costado mientras cursaba la primera fase electoral y miró casi como un externo el desencadenar de los acontecimientos. Apenas si participó de algunos actos específicos y grabó un video arengando a la militancia peronista.

La misma noche de las PASO voló hacia Buenos Aires con destino a Brasil por lo que no estuvo en el escenario cuando el propio gobernador Juan Schiaretti junto a los candidatos, una hora y media después del cierre de la votación, reconocía el triunfo de Cambiemos en la provincia. Incluso, días después apareció desmarcándose de su socio político.

En declaraciones periodísticas dejó en claro que la derrota no era suya y dijo: “Yo hace mucho tiempo que no estoy como dirigente político, yo entiendo que si hay que charlar y ver el rumbo que tiene que tomar UPC mi amigo Juan Schiaretti me va a llamar y vamos a charlar como siempre lo hacemos. No soy yo quien tiene que elegir caminos hoy, creo que la responsabilidad es del actual Gobernador”.

El ex mandatario reunió ayer a un grupo de delasotistas en su espacio, la Fundación Consensus, en esta Capital con el propósito de escuchar las inquietudes y los proyectos de sus dirigentes, y trazar un panorama del peronismo provincial. Estuvieron su hija, la concejala Natalia De la Sota, el edil Adrián Brito, los legisladores Franco Miranda y María Laura Labat, entre otros, y no asistieron por distintas razones, Daniel Passerini y ni Edgar Bruno, dos de los candidatos.

Spot para UPC

Después de analizar la situación actual del PJ e intercambiar ideas, el ex mandatario provincial encabezó un spot de apoyo a la lista de UPC que será difundido en las próximas horas por las redes sociales. En el video donde se lo ve junto dirigentes jóvenes, dice que pese a no ser candidato la boleta que encabeza el vicegobernador Martín Llaryora cuenta con su respaldo, pide el voto para el oficialismo y asegura que el PJ debe ganar. Así, De la Sota irrumpió nuevamente en escenario político local y vuelve a jugar en la campaña. ¿Por cuánto tiempo y con cuánta intensidad? Nadie lo sabe.

Lo cierto es que su reaparición, sorpresiva para muchos que lo hacían con los pies fuera del plato y lo criticaron por ello, dispara hacia adentro distintas especulaciones políticas. “El Gallego no da puntada sin hilo” repiten quienes los rodean e imaginan un 2019 con su jefe político intentando batallar por un último periodo en el Centro Cívico. “Sería una locura un cuarto periodo”, devuelven desde el schiarettismo.

Como sea desde ambos lados saben que antes hay una parada electoral que necesitan sobrellevar con la mayor dignidad posible: octubre. De la Sota tiene a Passerini en el cuarto renglón de la boleta. A juzgar por los números de agosto y las proyecciones para las legislativas, el ex ministro de Desarrollo Social tiene pocas chances de ingresar a la Cámara de Diputados.

Si se repitiera la foto de las PASO, UPC lograría retener los tres escaños que pone en juego; sin embargo, esa perspectiva corre serios riesgos y no es descabellado pensar que sólo puedan conservar dos. En ese análisis encuadra una de las tesis que explicaría el porqué del regreso de De la Sota a la campaña después de haberse encargado de mostrar que estaba fuera de juego: un acuerdo para que alguno de los primeros posibles legisladores nacionales renuncie a su banca para permitir el ascenso de Passerini. Una versión incomprobable a esta altura del partido pero cargada de lógica.

Las lecturas más simplistas en cambio hablan de que el ex candidato a presidente no quiere ser señalado como parte responsable de una segunda derrota electoral frente a la lista que impulsa el presidente Mauricio Macri, que atentaría además con los planes que el PJ tiene para el 2019.

Como sea, su perfil de armador político lo convierte en noticia cada vez que mueve una ficha en el tablero del peronismo cordobés.