PRO Capital impulsa bulevares (sin financiamiento)

Los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) han entusiasmado a los dirigentes macristas del departamento Capital. La algarabía no tiene que ver únicamente con las bancas que Cambiemos sumaría en el Congreso a partir de diciembre, sino también con las proyecciones de futuros triunfos en el 2019.

En el 2015 los macristas cordobeses debieron ceder los puestos ejecutivos en disputa a sus socios del radicalismo: la candidatura a gobernador fue para el hoy ministro de Defensa, Oscar Aguad, mientras que el intendente Ramón Mestre revalidó su título por un nuevo período en la Municipalidad.

Para el próximo recambio, los amarillos se sienten con derecho a ocupar las plazas mayores, y el sillón principal del Palacio 6 de Julio aparece como un razonable primer escalón para la formación macrista.

Por ello, tanto el viceintendente Felipe Lábaque como sus dos ediles-laderos, Aníbal de Seta y Abelardo Losano, no pierden oportunidad de mostrarse en marcha, exhibiendo el apoyo directo del presidente Mauricio Macri y proyectos de gestión que recuerdan a hitos de la gestión amarilla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Más de una iniciativa surgida de las bancas amarillas refieren a la movilidad urbana, leitmotiv de los gobiernos porteños de Macri y su sucesor, Horario Rodríguez Larreta. Préstamo de bicicletas y autos eléctricos fueron ejes en meses anteriores, mientras que ahora el foco está puesto en la construcción de nuevos bulevares.

Sin embargo, lo que podría ser el elemento diferenciador que marcase el éxito de sus iniciativas, no es más que la principal ausencia: el financiamiento de la Nación. De aprobarse, el multimillonario proyecto iniciado por De Seta debería ser ejecutado con los escuálidos fondos de las arcas municipales, o a través de otra fuente que la intendencia se ocupase de conseguir.

Tridente deliberante

El nivel municipal no es aquel en el que el PRO haya conseguido colocar más figuras propias en puestos de relevancia, a pesar de haber sido aliados del radicalismo en la victoria de septiembre del 2013.

Por el contrario, en el órgano legislativo municipal, el macrismo cuenta con sólo tres hombres propios: Lábaque, presidente del cuerpo, y los concejales Losano y De Seta. Cada uno de ellos ha cultivado y se enfoca en un perfil distinto, que se complementan para abarcar todas las aristas del mundo PRO.

El viceintendenteLábaque simboliza las figuras “ajenas” a la política que, como el presidente Macri, comenzaron a participar en algún momento posterior a los convulsionados días de diciembre del 2001. Losano, en cambio, es aquel que se ocupa del armado más tradicional de la política, en permanente contacto con los dirigentes barriales y las organizaciones sociales. De Seta, por su parte, cumple el rol del “técnico” dentro del equipo amarillo, habiendo presentado variadas legislativas.

Ayudado por su profesión de arquitecto, algunas de las iniciativas más conocidas del concejal De Seta han estado relacionadas a la movilidad urbana, tema fundamental del urbanismo. A finales del año pasado, planteó la implementación de un sistema de alquiler de bicicletas públicas, con las que el usuario podría trasladarse entre distintos puntos de la ciudad. Posteriormente, impulsó un proyecto de ordenanza para promover la utilización de autos eléctricos y la instalación de estaciones de recarga.

En días recientes, De Seta sorprendió con una nueva iniciativa legislativa dentro de la misma temática. Se trata de la construcción de nuevos bulevares en distintas zonas del centro cordobés, del barrio Nueva Córdoba y de la Ciudad Universitaria. En algunos casos, las trazas propuestas por el edil coinciden con canteros ya existentes, qué el propone extender y homogeneizar.

El Sistema Integral de Bulevares Córdoba (Sibuc) comprendería intervenciones en tres ejes: la avenida Rogelio Nores Martínez desde Cruz Roja Argentina hasta el cruce con Concepción Arenal; el eje compuesto por las calles Enrique Barros, Chacabuco y Maipú, que iniciaría frente al Pabellón Argentina de la UNC y desembocaría en el bulevar Guzmán, en la vera del río Suquía; y el tramo de los actuales bulevares San Juan e Illia desde la Cañada hasta la Terminal de Ómnibus.

Sobresale a simple vista el carácter de gestión que reviste esta iniciativa, alejada de las temáticas que usualmente ha aprobado el Concejo Deliberante por impulso de sus propios miembros. Sin lugares en el gabinete municipal, estos proyectos intentan mostrar la “capacidad de gobierno” de los macristas, con la mira puesta en la disputa electoral del 2019.

El autor del proyecto se mostró optimista sobre su factibilidad política, en declaraciones televisivas a Canal 10. “La ordenanza ya entró, va a entrar en las comisiones, se va a tratar, se va a discutir. Yo creo que muchos concejales van a apoyar esta nueva iniciativa y creo que también el poder ejecutivo la va a poner en ejecución”, aseguró De Seta, en referencia al intendente Mestre.

Al margen de la discusión sobre la viabilidad técnica y la utilidad del proyecto, una discusión que dará que hablar en el Concejo será el financiamiento de la misma. Cuando uno esperaría que una iniciativa multimillonaria estuviese respaldad por fondos de asignación específica del Gobierno nacional, en realidad el aspecto no está contemplado. Por el contrario, el Ejecutivo Municipal debería solucionar dicha cuestión.