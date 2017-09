Avilés demoró definiciones y se complica con el PRO

Por Alejandro Moreno

El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, juega desde hace años con el misterio. Ex dirigente radical, de ligerísimo roce con el juecismo, mantiene su independencia vecinalista, la que le permitió dos veces ganar la elección local. En 2019 no puede ser reelecto y tendría que incorporarse a una de las alianzas provinciales. La mayoría cree que irá a Cambiemos pero, ¿no se está demorando demasiado?Dos de cada tres votantes eligió a Avilés en 2015. La victoria del intendente fue tremenda y lo convirtió en una pieza codiciada para Cambiemos, pero también para el peronismo. El, mientras tanto, mantuvo buenas relaciones a diestra y a siniestra, sin definirse, probablemente esperando lo que cree que debe ser el mejor momento para jugar.

Avilés se confiesa de principios radicales, lo que parece orientarlo hacia Cambiemos, pero ha sido jabonoso a los intentos de incorporarlo a la aventura mestrista 2019. Y no faltaron señales desde la UCR.

Para las PASO, eludió otra vez cualquier definición. Uno puede imaginarlo siempre más cerca de Cambiemos, pero fue protagonista de un acto del gobierno de Juan Schiaretti sobre el cierre de la campaña.

Luego, Cambiemos arrasó en Villa Carlos Paz, y en Punilla en general. En la ciudad obtuvo el 60 por ciento de los votos. Probablemente haya una superposición de electores entre el avilecismo y el macrismo, pero esa situación podría bajarle el precio al intendente, cuando deba blanquear su juego. Cambiemos consigue los mismos votos sin su ayuda.

Complicaciones con el PRO

Quizás el apuro sí comenzó a movilizar a algunos funcionarios de Avilés. En los últimos días se ha desatado una polémica porque el director de Turismo de Villa Carlos Paz, Gianni Bocchetti, habría derivado bolsones de Desarrollo Social en diversas localidades del departamento Punilla. Bocchetti se define como “coordinador” en Punilla de Héctor Baldassi, el primer candidato a diputado nacional de Cambiemos. El funcionario aseguró que no hubo un uso político de la entrega de los bolsones, y a lajornadaweb le manifestó que “al haber tenido unas elecciones PASO muy positivas, no nos hace falta entregar bolsones para comprar votos, así que la idea es llegar a la gente que lo necesite”.

El problema es que referentes del PRO, como por ejemplo en Capilla del Monte, afirmaron que fue Bochetti el que consiguió los bolsones.

El cuestionamiento surgió incluso del PRO de Punillla, cuyo presidente, Juan Carlos Bermúdez, afirmó: “Habría que preguntarle al intendente o a Bocchetti bajo qué figura salió ese material para ser repartido políticamente”.

Bermúdez sostuvo que “estamos en contra de esta forma de hacer política. No es lo que sostenemos en el PRO. No estamos de acuerdo con el asistencialismo y los bolsones. El que hizo toda esta movida sin consultarnos ha sido el director de Turismo de Carlos Paz, que se ha manejado por fuera de lo orgánico”. “Quedamos todos mal parados, pero el que tiene que dar un panorama es Bocchetti, que fue quien cargó las cosas en su camioneta y salió a repartirlas por el departamento”, agregó.