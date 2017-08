Para levantar Capital, PJ pone “interventores”

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

Entre todos los puntos que el peronismo provincial tiene para revisar tras los resultados del 13A, lo que pasó en Capital merece párrafo aparte. Es que los 25 puntos que la lista del presidente Mauricio Macri sacó por encima de Unión por Córdoba (UPC) en el principal distrito electoral, hirieron no sólo el sueño peronista de recuperar esta ciudad en el 2019 sino que además pesaron mucho en el resultado final. De allí los esfuerzos para morigerar esos números en octubre.

Más allá de que hacia afuera la nacionalización de la elección parece ser la única respuesta (o la excusa) a todo intento de explicación de porqué semejante derrota en la provincia que desde hace 18 años ininterrumpidos gobierna el peronismo, hacia adentro del partido saben que hubo fallas, y muy graves.

La maquinaria electoral, esta vez, no estuvo bien aceitada y a los desaciertos en la estrategia de la campaña encarada en la primera fase electoral se le sumaron problemas de armado con las bases, entre otros, claro está. “El peronismo no estuvo motorizado para las PASO”, sintetizó acertadamente un dirigente.

Sobre ese diagnóstico surgieron las primeras reacciones/acciones en UPC con el objetivo de buscar achicar la ventaja provincial de 16 puntos de Cambiemos sobre el oficialismo y, sobre todo, evitar poner en riesgo la tercera banca de la fuerza. De repetirse el resultado de las PASO, por el peronismo ingresarían a la Cámara Baja tres de los nueve diputados que Córdoba renueva.

Ocurre que el escaño que hoy pareciera estar reservado para Paulo Cassinerio (tercero en la boleta del PJ) es al que apuntan dos de los contrincantes electorales: la alianza amarilla que imagina celebrar en octubre el ingreso de seis diputados propios; y el kirchnerismo que pretende robustecer el 10 por ciento que sacó en agosto y repetir la hazaña de 2013 con dos legisladores nacionales más en el Congreso.

Ante este escenario que, a priori, asoma complejo para UPC, el oficialismo provincial ya informó a los suyos que no está dispuesto a ceder y buscará por todos los medios mejorar su performance. En ese plan –que para muchos sigue sin ser claro- una parte importante de los esfuerzos se reservan para la capital cordobesa.

Con la receta de 2009

Si bien en los papeles la funcionaria provincial Claudia Martínez es la presidenta del PJ Capital, la responsable política es la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo. Justamente la esposa del Gobernador fue quien convocó a todos los resortes del peronismo capitalino a una reunión que tuvo lugar el lunes por la tarde en el Hotel Carman. Allí se anunció y explicó el esquema de trabajo planteado para la ciudad de Córdoba con miras a octubre. Al encuentro asistieron schiarettistas y también fue convocado el delasotismo, sector que después de las primarias quedó marginado de algunas actividades. Lógico, los resultados erosionaron la siempre tensa relación entre los dirigentes que responden a los dos caciques del peronismo cordobés.

Tras una especie de catarsis interna y evaluación del escenario pre y pos PASO, en la reunión de lunes quedó conformado el comando Capital del PJ, lo integran Raúl Lacava, Tito Lobo, Miguel Siciliano, Diego Hak y Soledad Ferraro (ex kirchnerista que migró de La Jauretche al schiarettismo), entre otros.

Además, allí se anunció una lista de coordinadores designados para cada una de las seccionales que componen el mapa capitalino con la idea de intercambiar referentes para supervisar mejor el trabajo territorial. Se trata de una experiencia que ya se puso en marcha en el 2009 y que, a criterio de algunos, no dio buenos resultados.

Aún así, a la luz de los números, quedó demostrado que el esquema de funcionamiento de las bases peronistas en los distintos núcleos barriales para las PASO tampoco funcionó. Se identificaron serios problemas por lo que ahora apuntarán a intercambiar referentes en las 14 seccionales. Serán una especie de “interventores” que bajarán a los barrios con el desafío de componer el trabajo territorial y las relaciones donde sea necesario.

Para esta tarea específica fueron destinados ministros, legisladores y concejales, entre otros dirigentes.

Seccional 1 y 2 : Sandra Trigo.

Seccional 3: Nicolás Piloni

Seccional 4: Adrián Brito

Seccional 5: Omar Sereno

Seccional 6: Pichi Campana

Seccional 7: Victoria Flores

Seccional 8: Gladys Nieto

Seccional 9: Juan Viola

Seccional 10: Juan Manuel Cid-Leonardo Limia

Seccional 11: Claudia Martínez

Seccional 12: Nadia Fernández

Seccional 13: Walter Grahovac

Seccional 14 Fredy Magallanes