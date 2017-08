Una nueva víctima de la violencia sindical machista

Por Miriam Acosta (*)

Jerarcas sindicales, de eso se ha tratado la historia del sindicalismo en Córdoba. Tomaron el poder junto con el recupero de la Democracia y han persistido allí, desafiando al tiempo. El Sindicato Unión de Obreros Empleados Municipales, no es la excepción. Su titular, Rubén Daniele, lleva 32 años al frente y eso le ha valido creer que su “poder” excede los límites de la institución que, a definición de diccionario, tiene por mandato la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de los asociados y, habría que agregar en este caso, sin importar el costo. Como cordobeses hemos sido testigos y rehenes de la violencia desenfrenada vertida en sus reclamos que, válidos o no, no la justifican.

En las últimas horas, vimos el trazado de la estrategia de este dirigente para perpetuarse en el poder, una vez más a cualquier precio, incluyendo la denostación, maltrato y cosificación de una mujer.

Es evidente que los reclamos de una sociedad cansada de la violencia y desigualdad de género no son escuchados por quien se autodenomina como un “referente social”. Utilizar la figura de una mujer, “Beatriz ocupará Mí lugar”, según sus textuales palabras, no es más que el acto de tratar a la delegada de Educación, Beatriz Biolatto, como a un objeto, una “cosa” no pensante que puede ser usada como el desee: la figurita de paso que cuidará “su” silla, mientras que él, “desde las sombras”, seguirá al mando del SUOEM.

“Biolatto al gobierno, Daniele al Poder” fue la frase que utilizó para definir su estrategia de perpetuación al mando, condicionando, desvalorizando y minimizando a una militante, despojándola de todo derecho y convirtiéndola en parte de una relación de dominación y violencia.

Un medio de nuestra ciudad, en alusión, recordó la frase “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, es inevitable la comparación. El gremialista dijo que Biolatto será candidata por un período transitorio y que a los seis meses, según el estado de su situación judicial, podría llamarse a asamblea general extraordinaria, violando la voluntad de los electores que la voten como Secretaria General, en un intento por acortar su mandato y acordar los potenciales nuevos comicios.

“No pienso dejar de hacer nada de lo que estoy haciendo”, afirmó Daniele, eso incluye creerse dueño de fijar el destino de Beatriz, subestimando su capacidad y trayectoria sindical, demostrando que su narcisismo, vale más que la dignidad de una persona.

(*) Concejala del bloque Juntos por Córdoba

Presidenta Provisoria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba Presidenta de la Comisión Equidad de Género