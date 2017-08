La voz de la sangre

Por Javier Boher

En 1903 el escritor norteamericano Jack London escribió “El llamado de lo salvaje”, un libro sobre las peripecias de un perro que pasa de la comodidad de su vida burguesa a las duras condiciones de la vida en Alaska. Dicho texto también recibió el nombre que titula a la presente columna, que no es otro que el título con el que lo leí hace ya un par de años.

Ayer asomó en distintos medios de comunicación la preocupación por las declaraciones de Facundo Jones Huala, líder de la organización Resistencia Ancestral Mapuche. En la entrevista que le concedió a La Nación plantea que por más que lo obliguen, él no se siente -ni se va a sentir- argentino.

Hijo de una activista por los derechos del pueblo mapuche, Jones Huala abrazó la lucha de su madre por su identidad. Tal como el perro del libro, poco a poco va descubriendo sus raíces, sus deseos profundos, su vínculo con la tierra. Las proclamas anarquistas que esboza el referido grupo se asemejan mucho a las de los defensores de la historia de London.

“(…) había aprendido que no hay término medio: vencer o ser vencido. La compasión era una debilidad. La compasión no existía en la vida primitiva. Se la confundía con el miedo, y estas confusiones conducían a la muerte. Matar o morir, comer o ser devorado, ésa era la ley; y era un mandato que surgía de las profundidades del tiempo y al que él obedecía.”

La historia que relata el autor norteamericano en su libro fue reivindicada por ciertos grupos como un grito de libertad, en contra de la ambición de los poderosos. El perro que protagoniza aquella historia sufrió la explotación, el hambre y el desamparo, hasta que conoce a alguien que lo ayuda a descubrir su identidad y lo llena de orgullo. A él se entrega y a él defiende. El joven líder mapuche asegura haber sido víctima del capitalismo explotador y haber sufrido hambre, frío y penurias en la cárcel, a la que lo enviaron por su sangre aborigen. Por eso defiende la violencia contra los que ocupan sus tierras.

A Jones Huala la argentinidad no le representa nada, porque siente que su identidad tiene que ver con la sangre que corre por sus venas. Pero eso, como bien hemos aprendido con el paso de los años, sabemos que no existe.

El líder mapuche bien podría haber sentido el llamado de su sangre inglesa, la que heredó de su padre. Hoy quizás estaría militando por la causa de los pictos en Escocia o la de los celtas en Gales. Pero no. La voz de la sangre que decidió escuchar, no fue otra que la voz de la que se derrama.