Gremios peronistas abren campaña en perla macrista

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

El peronismo cordobés transita sus últimos días de duelo, natural a la paliza electoral que le surtió la coalición patrocinada por el presidente Mauricio Macri. Así es como del estado de irascibilidad, los responsables de la campaña de Unión por Córdoba van dejando espacio a los sentimientos encontrados para avocarse a la planificación de la siguiente etapa, que impone el desafío de achicar los 16 puntos que los separa de Cambiemos.

Cierto es que el kirchnerismo local –representado ahora por el gremialista universitario, Pablo Carro- tiene libertades plenas para despotricar contra la administración nacional. La porción del PJ, liderada por el gobernador Juan Schiaretti, antes de los resultados de las PASO, se ajustaba al tácito margen de las buenas prácticas institucionales que, ambas administraciones, se habían prometido recuperar.

Profundizar el discurso antimacrista o centrar dardos en el pasado kirchnerista, componen el núcleo duro de las deliberaciones en justicialismo local. Para que el vacío no aturda, la CGT Córdoba (que desde el primer momento acusó al gobierno nacional de antiobrero) tomó la iniciativa. El marco de la reaparición: la movilización anunciada por los triunviros de la central nacional, para el 22 de agosto.

Su titular, el delasotista José Pihen, convocó el pasado miércoles un plenario del cuerpo de delegados para la jornada de protesta nacional. Será una jornada de “capacitación” para referentes que se enfocará en los siguientes tópicos: “rechazo a la reforma laboral, previsional y a la reforma del régimen de obras sociales que impulsa el Gobierno nacional”, explicitaron en un comunicado.

La medida se desarrollará en la intimidad de la sede histórica de Vélez Sarsfield y 27 de abril, no en las calles como merecería la presunta avanzada sobre los derechos de los trabajadores por parte de Macri. ¿El motivo de la moderación? Probablemente, esperen definiciones claras del PJ: ordenes de guerra o bien, la seducción pacifista “modelo Cambiemos” al electorado, pero agitando el fantasma de Cristina Kirchner.

Con intención clara de jugar a fondo se encuentra la CGT que comanda el líder de los recolectores, Mauricio Saillén. La central Rodríguez Peña emitió ayer un comunicado donde plantea diferencias de procedimiento a Pihen.

“El 22 de agosto ha sido la fecha acordada para movilizarse y expresar en las calles el rechazo a las políticas neoliberales del presidente Macri. Esa convocatoria debe mantenerse, el pueblo y los trabajadores en particular en la calle reclamando por sus derechos es la única garantía frente a la insensibilidad de este gobierno”, definió el gremialista, quien expresó su apoyo a la boleta de Carro a través de sus adláteres.

Como las diferencias de modalidades son evidentes, La CGT “nacional y popular” convocó a la unidad del movimiento obrero: “Con el objetivo de resistir la reforma laboral que impulsa Mauricio Macri, y sin perjuicio de lo que el pueblo eligió en las PASO y elegirá en las elecciones de octubre, sostenemos que es necesario unir fuerzas entre las distintas centrales obreras y los sindicatos que las conforman”.

Se trata de un postulado atractivo pero que, en Córdoba, ha demostrado problemas de calibre para su bajada a la práctica.

Son moneda corriente los pases de sindicalistas a una u otra CGT (Camioneros rompió con Saillén recientemente) o la inauguración de agrupaciones internas para marcar diferencias (el mercantil Pablo Chacón con Pihen o el lucifuercista Gabriel Suárez con el mandamás del Surrbac). Hace pocas semanas, el relanzamiento de las 62 Or