Schiaretti inyecta obras en el sur para levantar aplazo

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

El oficialismo provincial se sacudió las esquirlas que dejaron las PASO y puso manos a la obra. El primer desafío es no perder los votos ya conseguidos.

Una meta que, por más obvia que suene, tiene sentido atendiendo fundamentalmente dos factores: 1- Cambiemos apunta a ampliar aún más su ventaja en octubre ya que irá con una sola lista; 2- surgió en la cancha un jugador que no estaba en los planes del PJ y que demostró tener capacidad de daño, el kichnerismo.

Si bien los representantes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Córdoba quedaron muy lejos de los dos primeros, se ubicaron como la tercera fuerza. Su irrupción en el tablero político local con un caudal de votos que le alcanzaría para obtener una banca en la Cámara Baja podría erosionar los planes de UPC y hasta quitarle algunos votos en l instancia electoral que se viene. Los K en Córdoba resultaron favorecidos por la instalación de la polarización del escenario nacional.

En el peronismo quedó claro que las alianzas tejidas con dirigentes kirchneristas en la previa a las Primarias no surtieron efecto, y que los votos de ese sector se fueron finalmente para la canasta del Frente Córdoba Ciudadana.

Con estos elementos en la mesa y considerando que la Capital cordobesa siempre fue un distrito complejo para el peronismo (Cambiemos lo superó por 25 puntos), el objetivo es revertir la situación en el interior provincial.

De los 26 departamentos que componen el mapa cordobés, la mancha amarilla cubrió 17 marcando en algunas zonas registros muy superiores al oficialismo.

Si bien de antemano el PJ sabía que, por ejemplo, en el área metropolitana la lista encabezada por Héctor Baldassi pisaría fuerte, hubo sorpresas en departamentos y ciudades dominadas por el peronismo.

Entre ellas, las del sur provincial como el departamento Rio Cuarto, San Martín, Unión o Marcos Juárez, entre otros. Aunque estos sectores están representados por dirigentes de peso dentro de UPC , los intendentes no lograron blindar sus municipios.

Y justamente hacia allí se enfocaron las primeras acciones pos PASO del gobierno provincial. Ayer el propio mandatario Juan Schiaretti visitó algunas localidades chicas del sur cordobés desde donde anunció obra pública de envergadura para ese sector provincial. El propósito es revertir para octubre el aplazo electoral.

Si bien en el Panal leen que los cordobeses no castigaron la gestión provincial con los resultados del domingo, consideran necesario tratar de revertir los números en algunos distritos para garantizar, por lo menos, las tres bancas que UPC pone en juego. En frente, tienen un Cambiemos con sed de más.

“Voto asfalto”

La estrategia de UPC será entonces profundizar el modelo que puso en marcha en este año electoral: hacer visible la gestión a través de la inyección de obras. Apuntar al “voto asfalto” mostrando trabajos de infraestructura con recursos propios.

Ayer Schiaretti dijo que la Provincia firmó convenios por obras de cloacas en 76 municipios del interior.

Visitó la localidad de Ticino, donde rubricó un convenio por el cual el Gobierno se comprometió a ejecutar una planta depuradora de líquidos cloacales, con un presupuesto superior a los 20 millones de pesos, según se informó.

“Son obras que los municipios no tienen la espalda financiera para realizar, de ahí que hayamos tomado la decisión de ejecutarlas”, dijo el gobernador. Además, aclaró que la Provincia ejecuta trabajos por 2.079 millones de pesos en todo San Martín. “Es la mayor inversión realizada en el departamento en un periodo de cuatro años. Abarca la concreción de gasoductos, agua potable, cloacas, energía eléctrica y obras hídricas, viales, educación y salud”, detalló.

Durante la jornada de ayer, el titular del Ejecutivo provincial también visitó la localidad de Morrison, donde también anunció una obra cloacal que supondrá una inversión provincial de 18.200.000 pesos y cuya finalización fue anunciada para la primera parte del año 2019.