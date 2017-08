UPC cierra con doble acto para atenuar efecto Macri en Córdoba

En el PJ no están dispuestos a cederle el protagonismo exclusivo a Macri por lo que hoy la plana mayor cerrará también con un acto en esta Capital. Anoche fue el turno del interior, el candidato Llaryora encabezó la última actividad en su ciudad, San Francisco.

A una jugada fuerte, una respuesta enérgica. Cambiemos propone en Córdoba un escenario de 360º con Mauricio Macri como protagonista excluyente y el peronismo local le responde con una doble apuesta: dos actos de cierre de campaña y un palco que unirá a sus pesos pesados.

La coalición nacional sube al plató a su máximo referente, el presidente, quien desde la provincia que definió como “el motor del cambio” culminará hoy la campaña nacional; mientras que el PJ exhibirá juntos a los dos caciques de la fuerza que gobierna Córdoba desde hace casi dos décadas.

Aunque con distintos roles a lo largo del camino pre PASO, Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota compartirán tablas en Estudio Teatro donde tendrá lugar la última actividad partidaria antes de la primera instancia electoral del domingo. Allí, desde las 19, acompañarán a la lista que Unión por Córdoba (UPC) diagramó para enfrentar a la boleta del partido amarillo y se escucharán los últimos discursos de los aspirantes al Congreso.

En el PJ no están dispuestos a cederle el protagonismo exclusivo a Macri en Córdoba por lo que también movilizará hasta la Capital a sus principales dirigentes y el evento contará con el típico cotillón peronista. Ese será el cierre principal de la campaña aunque anoche hubo un anticipo.

La ciudad natal del primer candidato de UPC, Martín Llaryora, fue la elegida para realizar el último acto partidario en el interior provincial. En el salón de Bomberos de San Francisco, el ex intendente y aspirante a diputado nacional juntó a su tropa y con el gobernador Schiaretti encabezó el acto donde reiteró conceptos como el de mayor federalismo instalado por el propio mandatario como eje de campaña.

Llaryora es el dirigente mejor posicionado en el departamento San Justo donde el peronismo espera obtener una gran diferencia electoral y compensar así los otros distritos donde su presencia es débil frente a la alianza.

Ante un escenario ajustado entre las dos principales fuerzas y bajo la amenaza latente de que Cambiemos pueda superar al oficialismo provincial el domingo, como parte de la estrategia electoral el PJ apeló a los intendentes y jefes comunales de las más de 200 localidades que gobierna, para articular tareas proselitistas. En el último tramo, reforzó la idea de municipalizar la campaña donde los dirigentes del interior tuvieron un rol preponderante. Los intendentes de las ciudades más grandes como San Francisco, Río Cuarto, Villa María, La Calera, Alta Gracia, entre otras, salieron a pedir el voto de sus vecinos para la lista del oficialismo que encabeza Llaryora secundado por Alejandra Vigo.

También lo hizo mediante un spot el propio Schiaretti y hasta el ex gobernador De la Sota. En las últimas horas se viralizó por Whastapp un audio del gobernador destinado a la militancia peronista donde los arenga a movilizar electores el domingo y les pide “un máximo esfuerzo” (Ver página 3).

En tanto, Vigo que también hizo lo propio mediante un audio, ayer alentó a los peronistas a votar el domingo: “Vamos a las PASO el domingo y a reventar en octubre”, agregó.

Refuerzo en Capital

Las últimas horas de campaña del peronismo se centraron en la Capital cordobesa, un distrito clave pero siempre adverso al PJ. Hasta ahora, los esfuerzos del gobierno justicialista para reconquistar a los capitalinos no fueron suficientes para que UPC pueda recuperar el principal distrito electoral de la provincia, después de la experiencia Germán Kammerath al frente del Palacio 6 de Julio.

Por eso, en tiempo de descuento ya, la apuesta fue reforzar en la Capital y el propio gobernador encabezó ayer una especie de gira por los distintos barrios donde se movilizó con gran parte de los candidatos.

Acompañado por Vigo, Paulo Cassinerio, Daniel Passerini y Edgar Bruno, el mandatario expresó su compromiso para seguir avanzando con programas sociales.

“Esto nace de nuestro origen, porque nosotros conocemos a nuestra Córdoba porque venimos de barrios populares de esta querida Capital o de otras ciudades del interior. Nosotros pertenecemos a ustedes y esa pertenecía de origen, de clase, es la que está presente en cada acción de gobierno que desarrollamos”, dijo ayer sosteniendo una línea discursiva con la que intenta desmarcarse del principal contrincante que tiene UPC, el presidente Macri.

En la última semana, Schiaretti enfatizó en sus orígenes en barrio Talleres Oeste para contrarrestar a “quienes nacieron en cuna de oro y se marearon con el poder”. Con ese enfoque, el tiro por elevación está dirigido al líder del PRO y a gran parte de su equipo al que acusó de “pensar que la vida es una planilla de Excel”.