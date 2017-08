Schiaretti o Urtubey: Macri elige enemigo

Por Pablo Esteban Dávila

Una vieja máxima de la política sostiene que tan importante como elegir a los amigos es elegir a los enemigos. Mauricio Macri parece estar haciendo uso de aquel axioma en su relación con Juan Schiaretti.

Existe una pelea de fondo por la conducción de la liga de gobernadores peronistas entre Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti y que quién gane en su provincia zanjaría la cuestión en lo inmediato. Los estrategas de Cambiemos están dispuestos a rematar a Schiaretti en el último tramo de campaña, resolviendo la disputa dentro del peronismo republicano a favor del primero. La opción presidencial es bastante obvia, toda vez que el salteño –seguro ganador en su provincia– lo será por un distrito electoralmente marginal, no así el caso del cordobés.

Es un hecho que Schiaretti ha visto agigantarse, en los últimos meses, sus pretensiones nacionales. Tras la abdicación de José Manuel de la Sota para disputar las elecciones legislativas, la figura del gobernador ha crecido más allá de los límites de la provincia. Este crecimiento se debió a dos circunstancias que, en el fondo, se retroalimentaban: por un lado, su privilegiada relación con el presidente de la Nación; por el otro, su ascendiente cada vez mayor sobre aquella liga.

Ambos extremos, sin embargo, parecen estar en entredicho. Su relación con Macri se encuentra pasando por un período de inestabilidad. La razón es simple: las elecciones. Forma parte de la física de la política, más allá de las iniciales intenciones de no hacerse daño mutuamente. La necesidad de Cambiemos por ganar en Córdoba para superar el probable chubasco en la provincia de Buenos Aires implica poner toda la carne en el asador en un distrito amigo ma non troppo.

Esta urgencia del oficialismo nacional contrasta, como es obvio, con la del oficialismo provincial de no perder en su propio territorio. De momento, pareciera que “la Coneja” Héctor Baldassi se impondría por sobre Martín Llayora, una mala noticia para el gobernador. Hasta antes de la candidatura de Cristina Fernández tal posibilidad podría haber sido tolerada, pero ahora no hay margen para tanta generosidad.

La explicación de esta mudanza es sencilla: el liderazgo de la liga de gobernadores –que no se encontraba en entredicho meses atrás– depende de lo que termine ocurriendo después de octubre, cuando los votos en serio sean finalmente contados. Como Urtubey aspira a lo mismo que Schiaretti, estos resultados podrían inclinar el fiel de la balanza cuando llegue la instancia de definir la interna peronista de cara al 2019.

Macri tampoco imaginaba que este sería el epílogo, al menos provisorio, de su relación política con el cordobés. Probablemente, si en la compulsa bonaerense no se hubiera metido con tan buenos pronósticos la expresidente, no tendría mayores motivos para inmiscuirse de la forma que lo está haciendo en la campaña mediterránea. Está obligado a mostrar que el proyecto de Cambiemos sigue lozano a pesar de las medidas antipáticas que hubo de tomar y de la demorada recuperación económica. Perder Córdoba, aunque más no fuera a manos de un gobernador amigo, es un lujo que tampoco él puede permitirse.

Esto explica la elección presidencial de cerrar aquí la campaña para las PASO junto al menos que intrascendente Baldassi. Hacerlo en Buenos Aires sería someterse, días después, a una derrota electoral a manos de un pasado que se suponía exorcizado.

Un eventual triunfo de Cambiemos sería un respaldo a Macri, tanto en términos políticos como personales. De lo contrario, sería imposible comprender qué es lo que se apoya cuando se vota por la versión local de la coalición. ¿Tal vez a la no campaña de Baldassi? ¿O al radicalismo como partido? ¿Quizá al mestrismo que, sorpresivamente, coquetea ahora con una fórmula con Luis Juez? ¿A Lilita Carrió y sus fantasmales dirigentes mediterráneos? Definitivamente el candidato en Córdoba no parece ser otro que el propio presidente.

Esta realidad implica que, tal vez sin que nadie se lo hubiera propuesto, la contienda termine siéndolo entre dos personas que no figuran en las listas, esto es, Macri y Schiaretti. Y, quizá lo más llamativo de este hecho, es que entre ambos ni siquiera existen distancias políticas apreciables, al menos de la magnitud que podrían verificarse respecto a la señora de Kirchner o, como es en el caso del primer mandatario, en relación a Sergio Massa. El enfrentamiento, lejano de cualquier polaridad ideológica, es sólo por la reafirmación de quién es el macho alfa sobre un territorio que los dos consideran como propio y cuya supremacía no es delegable.

La dialéctica es ilustrativa sobre la poca profundidad que tiene la discusión política en la Argentina presente y, a modo de consecuencia inevitable, lo difícil que es encontrar alternativas realmente genuinas dentro de la oferta electoral. No deja de ser paradójico que el presidente haya señalado al cordobés como enemigo, especialmente cuando, hasta hace no mucho tiempo, lo consideraba un mandatario aliado en el mantenimiento de la difícil gobernabilidad del país.

La necesidad tiene cara de hereje, especialmente en política y cuando de lo que se trata, en el fondo, es de exhibir un triunfo en un distrito importante gobernado por la oposición. Magra pretensión para la Casa Rosada, seguramente vedada de cantar victoria en la única provincia gobernada por el PRO que, por malicias de la estadística, resulta ser la más gravitante de la Argentina.