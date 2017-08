Rebeldía contra Peña unió a Mestre y Juez (miran 2019)

Por Yanina Passero

El optimismo impregna las conversaciones políticas de los integrantes de Cambiemos. Aseguran que, para las PASO, los informes estadísticos que manejan les auguran una ventaja que promedia los cinco puntos por encima de la boleta patrocinada por el gobernador Juan Schiaretti y su histórico socio, José Manuel de la Sota. Muestra de semejante confianza será el cierre de campaña nacional en Córdoba, con el presidente Mauricio Macri como principal orador.

Con lugar a confirmar, macristas, radicales y juecistas intentarán reeditar la cosecha de 2015 que se produjo al ritmo del “Sí, se puede”. El influyente jefe de ministros de la Nación, Marcos Peña, adelantó su desembarco a la ciudad –anunciado recién para hoy- para participar del último timbreo de candidatos del pasado sábado. Como se suponía, supervisaría de cerca los últimos movimientos de una campaña que se gestó según sus instrucciones y las de su “coequiper”, el ecuatoriano Jaime Durán Barba.

La injerencia total de los funcionarios porteños en la construcción de la lista de candidatos a diputados por Córdoba fue un anticipo de lo que vendría: los dirigentes encabezados por Héctor “La Coneja” Baldassi deberían seguir el libreto de campaña diseñado por los asesores estrella del mandatario nacional. No había lugar marcado para la improvisación o para dirigentes de sangre caliente.

El optimismo frente a la nueva compulsa electoral y las pruebas a esta altura irrefutables del manejo nacional de Cambiemos, como si se tratara sólo de PRO (qué naturalmente funciona como una sucursal con casa central en Buenos Aires), anticipó una discusión que se daría en el seno de la coalición, probablemente la noche del 22 de octubre, con resultados en mano.

Si la nómina encabezada por el ex árbitro internacional de fútbol alcanza los sufragios suficientes para aventurar un cómodo triunfo en la compulsa real –y sirve a Macri para mostrar la contracara de la actuación que promete Cristina Fernández en el conurbano bonaerense- ¿qué garantías tienen los socios de Cambiemos en Córdoba, con aspiraciones de suceder a Juan Schiaretti en 2019, de ser ellos los elegidos para semejante empresa?

Baldassi es un “infalible” de PRO y, con seguridad, el hombre que el jefe de Estado querrá como candidato a gobernador.

Si bien falta resto para definiciones de semejante envergadura, intranquiliza a radicales (mestristas) y juecistas el antecedente de la confección de listas de diputados, marcado por un profundo verticalismo por parte de Peña (y Macri) en la toma de decisiones clave y pese a las fuertes insistencia de los socios, a quienes creen conformar con fondos para una aceptable gestión. También, la estrecha relación de macristas con rivales internos de Ramón Mestre.

El Intendente y el embajador en Ecuador, Luis Juez, tienen algo más en común que el gobierno de la ciudad y la sociedad política que comparten con el macrismo. Probablemente, comparten ahora un adversario, con el suficiente poder de decisión para poner en jaque las aspiraciones que, también, los identifica: llegar al Panal dentro de dos años. No es casual que el radical y el fundador del Frente Cívico eligieron el día de la llegada de Peña a la provincia para lanzar un nuevo globo de ensayo.

“Debemos ser lo suficientemente capaces de dejar de lado nuestras diferencias con el embajador Luis Juez para ofrecerles a los cordobeses una alternativa para extender el cambio en la Argentina a Córdoba”, disparó Mestre en los micrófonos de Pulxo, el sábado.

“Pueden existir posibilidades, porque estamos trabajando en un frente electoral, porque a la provincia le hace falta una alternancia”, continuó, al parecer sin recordar una alianza bochornosa que lo favoreció ampliamente, como lo fue la fórmula Juez-Olga Riutort para los comicios municipales.

Juez correspondió a Mestre. Aunque fue un poco más allá y agitó el fantasma de la ruptura de la alianza.

El responsable del Palacio 6 de Julio aprovechó la atención que captaría el anuncio para ratificar su ambición. Si Cambiemos gana en la Capital, será él quien se adjudique la titularidad del triunfo que, a su vez, le proporcionará una buena carta en la mesa de negociación de los aliancistas para los comicios ejecutivos.

Sin embrago, no sería la primera vez que facilita la especulación con su futuro político. Recuérdese que meses atrás se llegó a hablar con fuerza sobre la probable candidatura de Ramón Mestre en las legislativas que comenzarán a disputarse desde el próximo domingo.

Por ahora, un claro acto de rebeldía.