UPC juega su última carta: De la Sota

Por Yanina Soria

El peronismo provincial prepara con ímpetu la foto con la que pretende contrarrestar la imagen que dejará la semana que viene Cambiemos en Córdoba.

La versión local de la coalición espera con entusiasmo y expectativa la llegada del presidente Mauricio Macri al bastión que fue clave para su triunfo nacional en 2015. La provincia mediterránea es prioridad para el líder del PRO, tanto que eligió a uno de los suyos para encabezar la boleta doblegando las pretensiones de la UCR, socio mayoritario del espacio.

Desde la alianza esperan que el titular del Ejecutivo nacional baje a Córdoba en los próximos días para cerrar desde este suelo, la campaña previo a las PASO.

En el PJ saben que Macri sigue midiendo bien en la tierra de la peperina y que el 13 de agosto Unión por Córdoba (UPC) no se enfrentará a Héctor Baldassi de Cambiemos, sino que se medirá con la figura de la máxima autoridad nacional.

Por eso, y en un escenario que se anticipa cerrado entre las dos principales fuerzas y donde la pelea será voto a voto, el peronismo cordobés se jugará en las últimas horas su carta más fuerte: el ex gobernador José Manuel de la Sota.

Cuando el ex mandatario provincial declinó su candidatura para las legislativas, el tablero interno del partido se sacudió y las piezas se dispersaron. Las cosas tardaron en ordenarse en el PJ hasta que, finalmente y sin más opciones, el vicegobernador Martín Llaryora aceptó encabezar la boleta secundado por la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo. Lo hizo bajo la premisa lanzada por el propio gobernador Juan Schiaretti de dar lugar a la renovación generacional de dirigentes.

Desde entonces, el mandatario provincial tomó las riendas y se puso la campaña al hombro. Tan así, que el pronóstico de “baja intensidad” que había lanzado para esta primera fase electoral considerando que los comicios de medio término no alterarían drásticamente la composición del Congreso nacional, terminó registrando picos de alto voltaje que lo tuvieron como intérprete excluyente.

Sin De la Sota jugando ya en el escenario local, Schiaretti asumió un rol político protagónico con doble comando: por un lado, convirtiéndose en el jefe natural de la campaña de UPC, apuntalando la lista en la que priorizó a la tropa propia (una reacción a la decisión de De la Sota); y por el otro, trabajando en el tejido de un armado nacional de gobernador PJ con la idea de convertir esa liga en un nuevo polo de poder y protagonizar la reconversión nacional del partido pos octubre y por fuera del radar de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Golpe de efecto

Lo cierto es que a horas del cierre de la campaña, el peronismo provincial buscará dar un golpe de efecto y mostrar la unidad de su plana mayor. De la Sota ya le notificó a Schiaretti y a los suyos que se sumará a las actividades que UPC tiene previsto desarrollar el sábado y domingo en el interior provincial. Reaparecerá en escena jugando de local ya que recorrerá ciudades del sur cordobés, entre ellas, Río Cuarto donde reside junto a la diputada nacional Adriana Nazario.

Hasta ahora, el ex gobernador sólo participó en dos actos de campaña y el fin de semana pasada se dirigió a la militancia peronista a través de un video donde dejó un claro mensaje de apoyo al discurso sostenido por Schiaretti contra el centralismo porteño de Macri y su reclamo de mayor federalismo.

Por lo bajo, en el schiarettismo reclamaban un mayor involucramiento del ex candidato a presidente en el camino proselitista, considerando que su presencia es redituable en términos electorales. Finalmente, De la Sota garantizó hacia adentro la foto con Schiaretti, Llaryora y el resto de los candidatos y se descuenta que con su nueva irrupción en la arena electoral llegarán también nuevas críticas a la Nación.

En su agenda, están previstas actividades en Bell Ville, Marcos Juárez y el domingo en Río Cuarto. En los recorridos, acompañará a los candidatos de su riñón: Daniel Passerini, Laura Labat y Edgar Bruno.