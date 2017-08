Peña cerraría raid de campaña en bastión peronista

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

El primer candidato a diputado de Cambiemos, Héctor “La Coneja” Baldassi, ya incurrió en la excepción que justifica la regla.

El ex árbitro de fútbol rompió el molde de “paz y amor” que Durán Barba le cinceló. Apeló a la identificación del gobierno de la Provincia con prácticas propias de la administración de Cristina Fernández, recurso peyorativo que utilizan macristas y peronistas con el objetivo de rasparse votos de un electorado de profundas raíces antikirchneristas. Fue durante su gira del pasado miércoles por Río Cuarto.

Cierto es que ante las reiteradas embestidas de Unión por Córdoba, no tuvo más remedio que aceptar el juego planteado.

Ahora, Baldassi colgará la piel de lobo que lo vistió por unos minutos para continuar con el libreto, hecho a medida del candidato que apadrina el presidente Mauricio Macri, el único, a juzgar por la carteleria en la vía pública donde no se compartió espacio con el resto de la lista.

La actividad fuerte del fin de semana será el último timbreo nacional, este sábado. También, cada referente de Cambiemos tendrá agenda propia que incluirá visitas a intendentes aliados, pequeños empresarios, productores y referentes de organizaciones sociales.

El plato fuerte será el lunes, con el desembarco del jefe de ministro, Marcos Peña. Como indica el manual, los embajadores nacionales en campaña parecieran ser los habilitados para subir el voltaje o bajarlo, según corresponda.

La actividad central, como trascendió, será la cena para recaudar fondos para la campaña que seguirá a las PASO, la real. Con la encuesta infalible que resultará de la primera ronda, tendrán una hoja de ruta concreta para ratificar o rediseñar la estrategia y, por supuesto, reasignar recursos.

Lo cierto es que dirigentes macristas que estuvieron en Buenos Aires esta semana regresaron a la ciudad con novedades adicionales. Continúa en alza la expectativa por el resultado de la elección en Córdoba que situaría a Cambiemos en la cúspide de las preferencias, por encima de la boleta que lidera el peronista Martín Llaryora.

Peña se quedaría un día más en la provincia para coronar el raid final de cara a las primarias. El menú tiene tres opciones, bien peronistas: resta definir si el brazo derecho del Presidente recorrerá Río Cuarto, Villa María o San Francisco.

Otra muestra más que la estrategia proselitista no se movió ni un centímetro: desde estas páginas se señaló que la alianza oficialista haría hincapié en aquellos distritos de los que no surgió un exponente. De hecho, del primer al quinto puesto, los candidatos son oriundos de Capital, el departamento Colón e Ischilín.

El refuerzo en zonas de penetración dudosa de Cambiemos tiene una explicación que aportan las últimas encuestas. El porcentaje de indecisos es elevado y las acciones que se desplieguen en el último tramo de la campaña pueden inclinar la balanza.

Según un informe estadístico de julio, realizado por la consultora Delfos con 1800 casos, más de la mitad de los cordobeses no decidieron su voto. El 52% de los consultados está muy decidido; otro 22% está más o menos decidido y 23% no está para nada decido. El 3% restante no sabe o no contesta.