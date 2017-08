El “olvido” de Gonella complica a Gils Carbó

A cinco meses de que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal pidiera que no se demore el envío a juicio de las actuaciones por prevaricato que involucran al fiscal Carlos Gonella y a quien fue su segundo en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Omar Orsi, por “proteger” a Lázaro Báez en el tramo inicial de “la Ruta del dinero K”, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que la jefa de ambos, Alejandra Gils Carbó, sea indagada y de explicaciones por el “olvido” de sus subordinados.

Según la UIF, la procuradora ideó la maniobra por la cual Gonella terminó procesado. Cabe recordar que en mayo del 2016, luego de que el empresario mimado del kirchnerismo quedara detenido, Gonella -ya incriminado- renunció a su cargo en la Procelac y volvió a los tribunales de Córdoba.

La agencia encabezada por Mariano Federici y dependiente del Poder Ejecutivo sostiene que Gils Carbó diseñó el encubrimiento de Báez y que Gonella y Orsi omitieron imputarlo acatando sus órdenes. Así, le reclamó a Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que procesó al cordobés, que la cite. Si bien en su momento el juez admitió a la UIF como querellante, la Sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión, al entender que no tenía por qué intervenir. No obstante, en su presentación Federici invocó aquella calidad y alegó que el fallo de la Alzada no está firme.

Además, aseguró que hay elementos objetivos suficientes para llamar a declarar a la procuradora, como los cruces de llamadas con ex titular de la UIF, José Sbatella, en abril de 2013, mientras Gonella y Orsi preparaban el requerimiento, y que habrían respondido a la necesidad coordinar tareas para direccionar la investigación en contra de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, salvar a Báez y, con ello, alejar la lupa judicial de la familia presidencial.

También señaló que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) fueron presentados casi sin análisis, lo que probaría cierto “apuro” entre los actores involucrados. Destacó, además, que Orsi y Gonella intervinieron sin que se los pidiera el fiscal del caso, por un supuesto mandato de Gils Carbó que se inscribiría en el “modus operandi” que se le atribuye, a saber: influir sobre sus inferiores para torcer causas sensibles para el kirchnerismo.

Huracán judicial

Cuando explotó el caso conocido como “la ruta del dinero K”, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán quedaron a cargo de la pesquisa, pero como este último estaba de licencia, su colega Ramiro González ocupó su lugar.

Ni bien regresó de sus vacaciones incluyó a Báez en el expediente y expresó que no lograba comprender la visión de Gonella sobre una causa en la cual tenía “a la vista” múltiples denuncias, programas de investigación y cámaras ocultas.

En pocas palabras, surgió que Gonella no honró sus funciones y que aunque tenía elementos de sobra limitó su requerimiento a algunos ROS. “Parece que las reuniones y cursos en el exterior de estos funcionarios (por Gonella y Orsi), supuestamente especializados en el tema del lavado de dinero, no han resultado suficientes para ilustrarlos sobre lo que es una pesquisa de esta naturaleza”, escribió el investigador.

A principios de abril del 2016, Alfil adelantó que el huracán judicial que se desató con la detención de Báez afectaría a Gonella, y así sucedió. Cuando la Cámara Federal rechazó el pedido de excarcelación del patagónico remarcó la deslucida actuación del cordobés al comienzo de la pesquisa por lavado de dinero.

El tribunal no ahorró críticas hacia Gonella. Recordó que un año antes quedó procesado por su desempeño y que confirmó esa medida en el entendimiento de que “propuso una investigación limitada”. Paralelamente, apuntó la selectividad del militante de Justicia Legítima a la hora de escudriñar en la materia en la que se especializa la Procelac y precisó que la dependencia no efectuó planteos sobre cuestiones técnicas.

Según se sospecha, Gonella monitoreó la causa como guardián de los intereses del Gobierno anterior y logró que Báez ni siquiera figurara en la carátula del expediente, hasta que Mariján tomó el control y lo puso en evidencia.

Luego de la intensa semana en la pesquisa, que incluyó decenas de allanamientos y excavaciones en el sur del país, Gonella abandonó su puesto. En su lugar, la procuradora designó al también cordobés Gabriel Pérez Barberá, ex juez de la Cámara de Acusación de la Justicia provincial.

Ahora, Martínez de Giorgi deberá resolver si es pertinente que Gils Carbó comparezca para dar explicaciones. Es posible que a la hora de decidir recuerde que al pedir que el caso por prevaricato vaya a debate la Cámara manifestó su preocupación por el hecho de que tanto Gonella como Orsi siguen en funciones.

A dedo

Los dos fiscales fueron nombrados por Gils Carbó y colocados en la Procelac a dedo, en el marco de las designaciones irregulares que fueron cuestionadas ante la Justicia y que, junto a otras causales, podrían llevarla a enfrentar un juicio político.

Cuando Gonella fue “colocado” se especuló que entre los factores que lo catapultaron pesó su amistad con su jefa y su condición de ahijado de Carlos “el Chino” Zanini. Llegó a procuración sin antecedentes académicos de peso y no tenía nada escrito sobre criminalidad económica.

El funcionario -nacido en Oliva y criado en Villa María- repitió en charlas y artículos que la corrupción es un fenómeno “capitalista” y sostiene que la privada es peor que la pública. Sobre la movilidad social récord de Báez, que pasó de bancario a millonario en menos de una década, no se le conoce opinión