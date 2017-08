Mestre se aleja de fuegos cruzados entre Macri y Schiaretti

El intendente Ramón Mestre se encuentra dedicado a su gestión, mientras la campaña por las PASO ingresa en el tramo final. No obstante, ayer le recordó al gobernador Juan Schiaretti la importancia del trabajo conjunto entre jurisdicciones.

El intendente Ramón Mestre se encuentra dedicado a su gestión, mientras la campaña por las PASO ingresa en el tramo final. No obstante, ayer le recordó al gobernador Juan Schiaretti la importancia del trabajo conjunto entre jurisdicciones.

La reflexión se enmarca en los recientes contrapuntos entre la Provincia y la Nación por impuestos, índices de pobreza y obras.

“Creemos que es muy importante ser prudentes, más con los índices que tenemos en la provincia. No lo podemos esconder bajo la alfombra. Hay pena, tristeza en los cordobeses por la situación social que tiene nuestra provincia, nuestra ciudad, el área metropolitana… que casualmente tiene los índices (de pobreza) más altos”, opinó el responsable del Palacio 6 de Julio, anticipando una crítica fuerte, que no se extendió.

“Más que confrontar, más que echar culpas, hay que tomarse del brazo y trabajar juntos. Estoy trabajando junto a Macri y también con Schiaretti”, matizó.