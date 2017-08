Sorprendió estilo duro de Baldassi: ligó a UPC con los K

Héctor Baldassi salió de su letargo, se bajó de la bicicleta, y por primera vez formuló declaraciones duras, habituales en un precandidato a diputado nacional a días de las elecciones, pero inéditas en él. El macrista fue preparado para que ligue al peronismo cordobés con el kirchnerismo.

El cambio de rol de Baldassi es una respuesta a la campaña del peronismo, que fue endureciendo su discurso con el correr de los días. En Cambiemos no dudan de que el gobernador Juan Schiaretti fue subiendo el tono de sus afirmaciones porque las encuestas colocan varios puntos por encima a los precandidatos de la alianza PRO/UCR.

En Río Cuarto, Baldassi recorrió el Parque Industrial, y al ser abordado por los periodistas mostró su faceta desconocida.

El ex árbitro y actual diputado nacional hizo referencia a la Liga de Gobernadores que Schiaretti procura armar como base para su proyección nacional, con los ojos puestos en el 2019. Schiaretti, en los últimos meses, fue entrevistándose, de local y de visitante, con distintos mandatarios provinciales.

“Muchos de los diputados de esos gobernadores que se juntan con el gobernador Schiaretti, votaron la impunidad de (Julio) De Vido, ¿qué garantía me da eso?”, se preguntó.

Una estrategia que casualmente comparten Cambiemos y Unión por Córdoba es pegar a su rival con el kirchnerismo. En la provincia de Córdoba el antikirchnerismo independiente representó en 2015 cuatro de cada diez votantes en el ballotagge de noviembre.

El peronismo cordobés acusa a Cambiemos de repetir comportamientos propios de la anterior administración nacional, precisamente, del PJ, mientras que los aliancistas recuerdan los vínculos electorales, que Unión por Córdoba tuvo con el Frente para la Victoria. En ese sentido, Baldassi recordó que en 2011 el PJ cordobés bajó su lista de candidatos a diputados nacionales y apoyó la del kirchnerismo.

Baldassi fue también contra la segunda precandidata de Unión por Córdoba, la mujer de Schiaretti, Alejandra Vigo, quien lo acusara de no haber hecho “nada” por la provincia en sus primeros cuatro años en la Cámara de Diputados.

“La candidata seguramente no se informa. Un solo ejemplo es la ley de clubes de barrio. Las personas que tantos años viven de la política y tienen familiares ahí, subestiman a las personas que no venimos de la política. Yo no tengo a nadie, me involucré por mis valores y demostré al mundo quien era yo como profesional y como persona”, dijo.

Respecto de uno de los cuestionamientos centrales de la campaña de Unión por Córdoba (la distribución de los recursos y los subsidios entre la Nación y las provincias), manifestó que el presidente Mauricio Macri “está al tanto” de la situación, y anticipó que la Casa Rosada convocará después de las elecciones a “una gran mesa de diálogo, con todos los gobernadores, intendentes, senadores, diputados, sentarnos todos a discutir cómo hacer una argentina competitiva, en beneficio de todos”. Asimismo, insistió que “Córdoba tiene los impuestos más caros del país”.