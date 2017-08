Oxímoron de campaña

Esta semana, en declaraciones a Canal 9 de Salta, Macri reafirmó su desencanto respecto de las PASO. El presidente dijo redondamente que no le “gustan”, y reiteró los motivos en que funda este rechazo: “No me gusta que se pierda tiempo”, “no me gusta que se gaste plata”. Incluso expresó que tiene “sus dudas” respecto de las elecciones de medio término y que todos los cargos deberían ser electos cada cuatro años. A principios de julio, en los albores de la campaña, ya había sostenido que “le daba bronca” tener que gastar más de 2500 millones de pesos en una elección inútil.

Hasta aquí, nada raro. En fin de cuentas, no es extraño que alguien que se autodefine como un “fanático de la gestión”, un hombre hiperactivo, cuestione una instancia electoral que le demanda duplicar el tiempo que debe dedicar a la campaña quitándolo a la administración. O que le cause desagrado (aún si este disgusto es sobreactuado), dilapidar recursos que podría aplicar al gerenciamiento del Estado.

Casi en simultáneo, aunque desde otros micrófonos, María Eugenia Vidal pedía a la ciudadanía que vaya a votar el 13 de agosto, ya que es “una buena oportunidad para expresar lo que piensan”. Párrafo seguido, adhirió a la postura del Presidente: “Definitivamente las PASO son una instancia con la que nosotros creemos que hay que avanzar para eliminarlas, una vez que esta elección se termine.”

Ahora sí. La contraposición de estas afirmaciones realmente llama la atención. Es verdad que otros dirigentes políticos de peso han tomado postura en contra de las PASO. Schiaretti, por ejemplo, señaló que le parecían innecesarias y que no se debía obligar a la ciudadanía a votar en elecciones a las que solo deberían concurrir los simpatizantes de cada partido. Cristina fue aún más enfática sin necesidad de dar declaraciones, eludió la interna impuesta por la instancia que su propio partido convirtió en ley creando un frente distinto. Incluso la mitad de la ciudadanía, según una encuesta difundida por el consultor Hugo Haime, dice no tener ningún interés en las PASO. Pero lo del Pro va más allá.

En plena campaña electoral denosta a las primarias, tildándolas de costosas e inútiles, calificándolas como una pérdida de tiempo, energías y recursos que el Estado debería utilizar para atender necesidades constantes y sonantes. Y a la vez, pide el sufragio alentando al electorado a respaldar la lista de Cambiemos, en esa instancia que acaba de defenestrar, y que asegura intentará suprimir tan pronto como le sea posible.

Acerca de la utilidad o no de las PASO se pueden decir muchas cosas, tanto a favor como en contra. A la postura que alega constituyen una instancia innecesaria y costosa, se le puede achacar que sirven para combatir la atomización de propuestas al establecer un umbral de los votos válidos para participar de las generales, o para incentivar las alianzas con el fin de reducir la dispersión y aumentar la representación, o señalarse que están diseñadas para dar a los partidos políticos un baño de democracia interna mediante la participación popular en la selección de sus candidatos.

Pero tal vez la principal ventaja que ofrecen las primarias sea brindar al elector un panorama mucho más claro acerca de cuáles son las fuerzas en pugna para la obtención de los escaños. Esto es, mayor certeza a la hora de ejercer el llamado “voto útil”, para “vetar” al candidato o lista que más rechazo nos causa cuando ya sabemos que dar nuestro apoyo quien realmente preferimos no tiene caso. Aquí radica la principal contradicción en este discurso anti PASO.

El escenario que presentan las encuestas, puntos más puntos menos, muestran a Cambiemos siempre debajo de Unidad Ciudadana en provincia de Buenos Aires. En tercer lugar, y no muy lejos del segundo, sigue 1Pais, frente encabezado por Massa. A estas alturas, las principales esperanzas del oficialismo están volcadas hacia el “voto útil”. A captar, en las generales, el voto de quienes seguramente apoyarán en las primarias a la tercera fuerza, solo para asegurar la derrota del kirchnerismo en octubre.

Entonces, si las esperanzas de revertir la situación adversa que se le presenta en el principal distrito electoral del país depende para Cambiemos de que el electorado respalde su lista, aún a desgano, para impedir una victoria del kirchnerismo, y siendo las PASO la instancia que le permitirá rentabilizar esta situación ¿Por qué atacarlas?