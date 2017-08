 Cena K para recaudar fondos

En su agenda de actividades proselitistas, el dirigente kirchnerista recordó que el miércoles debía llamar al periodista para hacerle una invitación. Por un momento, pensó que el hombre aceptaría su convite aunque la respuesta, obviamente, fue un “no, gracias”.

Dirigente Kirchnerista: ¿Qué tiene que hacer el viernes a la noche?

Periodista: ¿Por qué me lo pregunta, acaso me va a invitar a algún lado?

D.K.: Exactamente. Lo quiero invitar a la cena que organiza el kirchnerismo cordobés para recaudar fondos.

P.: (Risas) No, gracias. Créame que antes de eso tengo miles de planes para mi viernes a la noche. Pero cuénteme de qué se trata.

D.K.: Siempre tan amable usted. Le cuento, como estamos llevando adelante una campaña muy austera y necesitamos fondos, vamos a hacer una cena en Art Decó el viernes a las 21 horas cobrando una tarjeta de 1.500 pesos.

P.: ¿Quiénes asistirán?

D.K.: Toda la dirigencia K pero el invitado central será el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, que se quedará hasta el sábado en Córdoba para acompañar a nuestro candidato Pablo Carro en una serie de actividades. Y ya que no puede ir a la cena, lo invito entonces a la mateada que haremos en el Parque de las Heras también con el ex funcionario nacional.

P.: Usted me está charlando, supongo.

D.K.: Supone bien. La verdad, no me lo imagino tomando mate y dándose un baño de pueblo.

P.: Imagina bien.