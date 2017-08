Schiaretti contra Macri: “El Estado no es una empresa”

El gobernador Juan Schiaretti embistió ayer en duros términos contra el gobierno de Mauricio Macri durante un acto que tuvo lugar en la ciudad de Río Tercero donde, entre otras cosas, supervisó el avance de algunas obras.

“Hay muchos funcionarios nacionales que son CEO que creen que la vida es una planilla de Excel”, disparó el mandatario provincial en el Centro Comercial frente a empresarios y comerciantes donde brindó un diagnostico de la situación económica actual del país. Allí, estuvo acompañado por los legisladores Fernando Salvi y Laura Labat, y por el propio intendente de Río Tercero, el radical Alberto Martino.

“El Gobierno nacional está cometiendo muchos errores. El Estado no es una empresa, hay gente de carne y hueso a la que hay que contener”, agregó Schiaretti en plena campaña electoral y a días de las PASO. El Gobernador se refirió también a la polémica generada en torno al supuesto proyecto de modificación de la edad jubilatoria que pretende impulsar el macrismo.

“Tuvo que salir el jefe de Gabinete (Marcos Peña) a desmentirlo, pero algo debe haber. En Córdoba no se modificará la ley previsional. Los cordobeses deben estar tranquilos. A nivel nacional, no sé”, agregó.

Por otro lado, Schiaretti reiteró su reclamo a la Nación por el reparto desigual de los recursos entre Buenos Aires y el interior del país y cargó contra el modelo de financiamiento a las provincias. “Cómo puede ser que Buenos Aires siendo la ciudad más rica de Latinoamérica reciba el financiamiento de las provincias de Córdoba y Santa Fe. Ya no va más este modelo de financiamiento, es por eso que les pido que respalden a nuestros candidatos, para que puedan llegar al Congreso y así puedan trabajar por y para los cordobeses”.