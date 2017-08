Amplio apoyo cordobés a reelección de Farina en Fatun

Nelso Farina es un dirigente histórico del sindicato que agrupa a los trabajadores no docentes de las 54 instituciones que integran el sistema público de enseñanza universitaria. Llegó a la secretaria general por primera vez en 1985 y desde entonces ha sido reelecto, sin mayores problemas, al frente de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

Desde mañana hasta el viernes, los delegados de los gremios de base que representan a los trabajadores de las casas de estudio de todo el país se reunirán en la localidad serrana de Villa Giardino para renovar sus autoridades. Es un hecho la reelección de Farina como titular de la federación para el período 2017-2021.

Al cumplirse este período, completará nada menos que 36 años como secretario general de FATUN. Méritos no le faltan. El referente sindical, proveniente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ostenta logros que explican su permanencia al frente de la entidad.

En primer lugar, Farina puede ufanarse de haber mantenido la unidad de su sector en un territorio que se caracteriza por las discusiones políticas y la presencia de todas las variantes del arco ideológico. De hecho, la situación del sindicato no-docente contrasta con la extrema libanización de la representación gremial de los profesores universitarios, divididos en cinco federaciones nacionales enfrentadas.

Además, el riocuartense logró la firma del primer convenio colectivo para trabajadores de las universidades nacionales. Este acuerdo, conseguido en el año 2006, significó, además de un hito en su carrera, un importante incremento en los ingresos de los no docentes.

Estos galones le procuraron el reconocimiento en el sistema universitario por parte de todos los sectores. Los rectores ponderan su estilo negociador y su conocimiento del sistema. Tanto es así que puede hacer gala de ser el primer trabajador no docente en ser galardonado con un doctorado Honoris Causa, título que le otorgó la Universidad Nacional de Luján en el año 2014.

El congreso que se reunirá en los próximos días en Villa Giardino consagrará nuevamente a Farina al frente del sindicato. Está confirmado que habrá una sola lista en la elección de autoridades. A estas horas, representantes de los sindicatos de base negocian la composición del resto de la comisión directiva.

En la UNC, los dirigentes de la Gremial San Martín confirmaron que la totalidad de su representación en el cónclave apoyará la reelección del secretario general. El gremio cordobés creció de 9 a 12 representantes debido al incremento en las afiliaciones que registró en el último tiempo.

Los delegados cordobeses responden por partes iguales al Movimiento de Unidad No-Docente (MUN) que conduce Jorge Di Marco y a la a Agrupación Sanmartiniana que se referencia en Carlos Vallejos. Estos sectores conducen el gremio local en alianza.

El apoyo de la representación cordobesa está más que justificado. Farina protagonizó el proceso de reconstrucción de la Gremial San Martín luego de una crisis que la puso al borde de la extinción.

Designó como interventor al puntano Alberto Geraiges, quien fuera una figura clave en la normalización institucional de la entidad. Durante su gestión se logró el consenso político que culminó en la elección de autoridades.

Además, piloteó la recuperación económica del gremio que se encontraba en una situación desesperante que lo llevó al extremo de perder su sede histórica en Avenida Colón. La convocatoria de acreedores, primera en la historia del sindicalismo argentino, fue la herramienta que consiguió sanear las finanzas.

Con estos antecedentes, resulta explicable el apoyo incondicional de los congresales locales a la candidatura de Nelso Farina. En las próximas horas, se conocerá si algún dirigente de la UNC ocupará un espacio en la comisión directiva aunque, aclaran desde el gremio, sus votos al riocuartense están confirmados.