Stolbizer hizo fintas para despegarse de De la Sota

La candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires de 1País, Margarita Stolbizer, pasó ayer por Córdoba. El motivo formal de su visita fue prestar apoyo a sus candidatos locales y apuntalar la lista del GEN que en esta provincia se presenta sola después de que fracasara a último momento un intento de alianza con la centro izquierda. El gran desafío, asumen desde el progresismo cordobés, es alcanzar el piso en las PASO para saltar a octubre.

Sin embargo, para figuras con proyección nacional como Stolbizer nunca está de más visitar el segundo distrito electoral del país y afianzar su nombre en la escala local pensando en el 2019. La actual diputada nacional aprovechó el escenario cordobés para disparar contra el gobierno de Mauricio Macri y el kirchnerismo, y también para tomar distancia del peronismo provincial.

Lógico. Es que en los enroques de la política, el flamante acuerdo electoral sellado con el ex socio nacional de José Manuel de la Sota, el tigrense Sergio Massa, aún le genera incomodidad en suelo mediterráneo.

De hecho, la alianza 1País generó ruido en la sucursal local del partido y finalmente el GEN en Córdoba decidió no replicarla. Stolbizer tuvo que explicar a los suyos cómo es que la referente del progresismo nacional terminó tejiendo un acuerdo con el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y aliado del ex gobernador cordobés al que la centro izquierda local apunta como conservador y responsable de los grandes problemas de la provincia.

Si bien la sintonía política entre Massa y De la Sota parece haber quedado reducida a su mínima expresión, sus diputados aún conviven en el interbloque que mantienen en la Cámara Baja.

Lo cierto es que, para modelar ese embrollo político que a los ojos de propios y ajenos no cuaja, Massa reiteró que convino con el ex mandatario cordobés libertad de acción para que cada dirigente arregle electoralmente en su distrito, según sus propios intereses.

A su vez, Stolbizer reiteró ayer en Córdoba que la agenda de trabajo del progresismo coincide con la de Massa de cara a las PASO y las generales de octubre. Y si bien aclaró que en esta provincia el GEN no va con Unión Por Córdoba “porque siempre fuimos oposición”, sorprendentemente coincidió en el diagnóstico sobre el escenario político nacional con el gobernador Juan Schiaretti.

La diputada nacional dijo que el gobierno de Mauricio Macri busca resucitar a la ex presidenta para polarizar las legislativas y sacar un rédito electoral de ello. “El gobierno infló a Cristina para competir con ella y desconocer al resto”, dijo ayer en diálogo con radio Mitre, y luego agregó que no cree en las encuestas que dicen que la ex mandataria nacional logrará desembarcar en el Senado porque “la gente no se suicida cuando vota”.

Días atrás, Schiaretti había dicho que el macrismo agranda “el cuco de Cristina Kirchner” y pronosticó que esa era es un ciclo terminado.

Obvio, detrás de esas aseveraciones hay claros intereses políticos. Es que una posible victoria de la ex presidenta en la provincia de Buenos Aires podría esmerilar los planes que el cordobés ya bosqueja para después de octubre. Por un lado, reflotar la liga de gobernadores PJ y constituir desde allí un nuevo polo de poder nacional con el Congreso como uno de los principales escenarios de acción; y por el otro protagonizar la reorganización nacional del partido peronista.

El primer objetivo de Schiaretti se toca con el propósito que también tiene el tándem Stolbizer-Massa: “reemplazar”, dicen, a Cristina Kirchner como oposición.

“No se elige gobierno. En estas elecciones se elige oposición y la mejor oposición es la que coopera pero también controla, pone límites y sobre todo hace propuestas”, dijo ayer la referente del GEN desde Córdoba.