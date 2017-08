PJ denuncia a Cambiemos de prácticas kirchneristas

Por Alejandro Moreno

amoreno@diarioalfil.com.ar

El anuncio del gobierno nacional de que mañana entregará 11.300 tablets a jubilados de la ciudad de Córdoba y de Villa Allende fue aprovechado por el peronismo para buscar emparentar las “prácticas” de Cambiemos con las del kirchnerismo.

El ministro de Gobierno de Juan Schiaretti, Carlos Massei, anticipó que si el acto de entrega de tablets se realiza, el PJ, que lidera la alianza Unión por Córdoba, recurrirá a la Justicia Electoral Federal.

El presidente del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), Miguel de Godoy, vendría el miércoles a suscribir sendos convenios con el intendente de Córdoba, el radical Ramón Mestre, y el de Villa Allende, el macrista Eduardo Romero. Al peronismo no escapa que ambas ciudades son fuertes bastiones de Cambiemos, al menos para la elección de diputados nacionales.Massei afirmó ayer que “el Gobierno nacional está violando de manera fragante la ley electoral, que indica que desde el viernes pasado, los distintos gobiernos no pueden hacer entrega de elementos o participar de inauguraciones que puedan ser suceptibles de conseguir votos”.

Por ello, el schiarettista buscó emparentar al macrismo con el kirchnerismo, a pesar de que en el pasado el Frente para la Victoria fue aliado electoral del peronismo cordobés. “Los macristas cuestionan siempre al kirchnerismo, pero tienen las mismas prácticas. No pueden hacer esto en la campaña y lo denunciaremos ante la Justicia Electoral”, anticipó.

Cambiemos

La respuesta desde Cambiemos la proporcionó el jefe de campaña, Orlando Arduh, para quien el peronismo padece de “pánico electoral”. En Cambiemos están seguros de que llevan una clara ventaja, por lo que entienden que las denuncias del PJ buscan caminos para reducirla, en una campaña con bastante modorra.

Discriminación

El ministro de Gobierno, Massei, afirmó que De Godoy discrimina a los municipios administrados por el peronismo: “Dijo que iban a entregar tablets en la Capital y en Villa Allende, dos municipios gobernados por Cambiemos. Además de violar la ley, discriminan por cuestiones política”.

“Parece que el Gobierno nacional no sabe que en Córdoba funciona la Mesa Provincia-Municipios, en la cual los intendentes de todos los partidos políticos tienen el mismo trato y no se discrimina por colores partidarios”, aseguró.

A su vez, el jefe de campaña de la coalición Unión por Córdoba, que lleva como primer candidato a diputado nacional a Martín Llaryora, Rodrigo Rufeil, en declaraciones a Canal 12 se manifestó “sorprendido” porque, consideró, los macristas “no conocen el código electoral”.

Asimismo, recalcó “la casualidad de que siempre que vienen a firmar un convenio, cada vez que vienen a hacer una actividad institucional, son los municipios de Cambiemos los que reciben a los funcionarios del gobierno nacional, como si el resto de los intendentes y presidentes comunales no tuvieran las mismas necesidades”.

En la misma línea que Massei, sostuvo que “este gobierno nacional tiene la misma práctica que el gobierno anterior”.

La amenaza del peronismo cordobés encaja en la política de distanciamiento del gobierno nacional que fue remarcándose desde el inicio de la campaña electoral.