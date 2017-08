Defagot y el equipo del centenario

Por Federico Jelic

Si hay un año cargado de responsabilidades y de oportunidades, también en Alta Córdoba, es el 2018. Y para sentar las bases que pueda aportar logros, alegrías, ascensos y solidez política, en Instituto entienden perfectamente que se avecina la posibilidad de dar un salto de calidad institucional y deportivo pero sobre todo, político.

El objetivo fue expresado a viva voz desde el presidente Gastón Defagot hacia todos los subordinados, con bajada de línea al plantel profesional: hay que armar el equipo más competitivo posible en la B Nacional que permita garantizarse el ascenso, y celebrar el centenario del club en Primera División. ¿Existe alguna otra ambición más prioritaria y tentadora que ésta en el club albirrojo? De ninguna manera.

Defagot y su grupo de asesores lo entienden de la misma manera. La semana que viene Instituto soplará 99 velitas en la torta, y nada quita más el sueño que la apetencia de festejarlo en la máxima elite nacional dentro de 12 meses. Pero, para ello, la inversión y el gasto deben hacerse ahora en la conformación de la plantilla y, por el momento, los apellidos rutilantes de jerarquía se hacen desear. Por eso se desprendieron del goleador Gustavo Gotti, en busca de alimentar las arcas y soñar con refuerzos de primer nivel que alimenten el sueño. Jugada riesgosa también, porque recientemente se pudo homologar el Concurso Preventivo y por ende, una administración irresponsable puede atraer nuevamente a los fantasmas de la quiebra.

Soñando y contando

¿Cómo se le explica al hincha que para pelear el ascenso se debe prescindir del goleador? Bueno, Gotti fue transferido en 450 mil dólares el 50 por ciento de sus derechos económicos al club O’Higgins de Chile. Por ende, dichos recursos obligan prácticamente a incorporar algún valor con la misma eficacia en la red rival. En ese sentido, desde la cúpula directiva apuntan a engrosar el presupuesto del departamento fútbol, en casi un 60 por ciento, en pos del objetivo de ascenso.

Vale destacar que la campaña pasada en sueldos, la cartera de la entidad destinaba casi 1.650.000 pesos para el plantel superior. La apuesta ahora es fuerte: armarán un presupuesto oneroso de 2.800.000 pesos, para incentivar la ilusión de ascenso.

A Talleres no

Con miras a esa meta, no se nubla Defagot por un negocio que pueda dejarle consecuencias difíciles de revertir. Por eso, el hecho de hacer negocios con Talleres no fue aconsejable por parte de su círculo íntimo, salvo que se trate de una transferencia y de contado. Por eso no hubo acuerdo por Guido Mainero, algo así como la joven promesa de Alta Córdoba.

Pero el propio Andrés Fassi le facilitó la tarea a Defagot, ofreciendo jugadores a modo de trueque (Ezequiel Mastrolía, Ivo Cháves y hasta Agustín Díaz), propuesta que fue considerada “inaceptable”. Sabe bien el titular de Instituto que hacer negocios poco fructíferos con Talleres alteran el ánimo del socio votante. Los casos de Fernando Oliva, Cristian Pino, Julián Maidana, Oscar Dertycia, Hernán Buján, Darío Alaníz y hasta Jota Jota López dejaron una huella que hasta el día de hoy se resigna a ser olvidada.

Es decir, hay obsesión de ascenso pero no a cualquier costo. En poco más de un año de proceso Defagot no cosechó críticas letales, apenas cuestionamientos generales pero nada que pueda hacer desestabilizar su sillón. Y prestar a Mainero a Talleres hubiera provocado un cimbronazo áspero de digerir.

Cuidando el concurso

Está claro que el proyecto del ascenso trae aparejado a colación una serie de inversiones que no se pueden cualificar. Son riesgos. Y entonces la necesidad de embarcarse en la cruzada del centenario no debe evadir el compromiso con la Justicia y el concurso preventivo. Y mucho menos si desde la propia dirigencia hablaron de “ganar un campeonato” cuando se aprobó en el despacho de la jueza que entiende en la causa, Julieta Gamboa, la convocatoria de acreedores.

Con la quita legal y todos los beneficios de la ley 25284 sobre salvataje de entidades deportivas, Instituto tendrá que abonar poco más de tres millones de pesos por año durante 12 años para saldar el pasivo de la institución. La deuda asciende a casi 38 millones de pesos, pagadera a partir del año que viene. Justo en el centenario. Es prácticamente un convite.

Dicha situación le permite especular a la dirigencia y apostar al ascenso con todo, con el recaudo de no hipotecar las finanzas que tanto costó estabilizar.

El sueño de los 100 años

Defagot imagina el ascenso y la fortaleza política que eso implica. Había avisado con algo de sorpresa general y anticipación oportuna que no se presentará a la reelección en Instituto, cuando todavía no cursó ni la mitad de su gestión que vence en 2019.

Por eso, cuando algunos sectores opositores lo imputan por su repentina y estrecha relación con el ex vicepresidente del club Juan De Dios Castro, entiende que lo deportivo lo puede blindar por un rato largo. Y eso que “Yani” participó activamente en el concurso preventivo, por su experiencia y capacidad de negociación, sin embargo, su paso anterior por el club en el ciclo de Diego Bobatto no le dejó una imagen positiva en la memoria al socio.

Mientras le prenden velas y ruegan al cielo por una transferencia millonaria de Paulo Dybala de Juventus a Barcelona (algunos ya hacen cuenta de los casi 60 millones de pesos que ingresarían en concepto de Mecanismo de Solidaridad), refuerzan el anhelo de volver a Pimera justo festejando un siglo de vida.

Esa foto será inmortal, y Defagot no se la quiere perder.