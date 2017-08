Confirman procesamiento del cordobés Milani

Cada tanto nos sorprende una noticia que pone de resalto alguna de las interminables contradicciones de la era K. Una de las páginas que los predicadores kirchneristas más desearían quitar de los evangelios de la “década ganada” es, probablemente, la designación de César Milani al frente del Ejército.

En esta oportunidad Milani ha vuelto a ocupar un lugar de privilegio en la consideración de los medios –como tantas veces han sido y serán- por su situación judicial. El ex jefe del Ejército sufrió ayer un nuevo revés. En esta oportunidad, la sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó por unanimidad su procesamiento y prisión preventiva, en la causa que se le instruye por secuestros y tormentos físicos a Pedro y Ramón Olivera, durante la última dictadura militar.

El 3 de julio de 2013, Milani fue designado jefe de Estado Mayor del Ejército. Y, si bien la tribuna kirchnerista estaba acostumbrada a aplaudir entusiasta todas las medidas impulsadas por Cristina, el nombramiento no fue recibido con beneplácito por todos los sectores del kirchnerismo.

Hebe de Bonafini, defensora fanatizada de la causa nacional y popular, fue una de las voces que se apresuró a respaldar la designación del militar, y negó que constara en los archivos su participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Hizo caso omiso del testimonio de Ramón Alfredo Olivera en el “Nunca Más” de la Rioja, que daba cuenta de la participación de Milani en los secuestros e interrogatorios, y descalificó la opinión su co-religionario Horacio Verbitsky.

El director del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), quien decididamente cuenta con una opinión más autónoma que la de Bonafini, señaló desde un primer momento que la designación constituía un “grave error político”, aunque no consideraba que el yerro invalidara por completo la política de derechos humanos llevada a cabo por aquella gestión. Probablemente, la posición del CELS fue sensibilizada por su vice presidenta, Laura Jordán de Conte. Augusto María Conte –su hijo-, fue secuestrado y torturado en 1976 mientras cumplía con el servicio militar obligatorio, en circunstancias muy similares a las del soldado Alberto Agapito Ledo en junio del mismo año, y de más de un centenar de conscriptos cuyas desapariciones eran denunciadas por los militares como deserciones. Laura Jordán de Conte, que presidió el CELS entre 1998 y 2000, es además miembro de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, corriente opositora a la liderada por Bonafini.

Al menos dos hipocresías cohabitan en el discurso kirchnerista en lo que respecta a la política de derechos humanos. La primera de ellas es levantar el dedo acusador en contra de militares que cometieron crímenes durante la dictadura, mientras quienes cometieron iguales delitos integrando grupos armados presuntamente revolucionarios son nombrados como encumbrados funcionarios del Estado. La segunda, es haber designado al frente del Ejército a quien ya en esos tiempos era señalado como autor de crímenes de lesa humanidad y sostenido tal designación a pesar de los fundados reproches de propios y extraños.