Carro busca auxilio de Tamarit (temor por 4° puesto)

El candidato K no logra tomar distancia del FIT de cara a las PASO. Se mostrará con el exrector Tamarit y la presidenta de la FUC.

A dos semanas de la Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), todo parece indicar que el reparto de los nueve escaños cordobeses en octubre se dará entre los dos grandes de la política local, Cambiemos y Unión por Córdoba, con una mínima posibilidad de sumar un tercer convidado a la mesa. El kirchnerismo y el trotskismo se disputan la posibilidad de arrebatar una única banca al renovado bipartidismo cordobés, y viven entre ellos un duelo electoral propio.

Las tribus K sueñan con repetir el desempeño de otras épocas, como los 15 puntos porcentuales de Carolina Scotto en 2013, o el 17% de Eduardo Accastello en 2015. Sin embargo, aceptan sottovoce que en las PASO superarían apenas la mitad de los votos obtenido por el ex intendente de Villa María.

El desconocimiento de los integrantes de la lista es uno de los principales obstáculos de campaña, el cual les dificulta mantener incluso su círculo histórico de votantes. Por ello, el capolista Pablo Carro se encuentra en una permanente búsqueda de respaldos de mediáticos K que le permitan levantar su perfil.

En la mañana de hoy, Carro retornará a su nido de origen: la UNC. Allí, acompañado del exrector Francisco “Pancho” Tamarit, el gremialista intentará fidelizar los votos del mundillo K universitario. El extitular de la Casa de Trejo, por su parte, hará gala de su imagen positiva, a pesar de haber quedado excluido de la boleta del Córdoba Ciudadana.

Primera incursión

Carro está por cumplir su sexto año al frente de Adiuc, el gremio de los docentes e investigadores de la UNC. En noviembre, el sindicalista completará dos mandatos como secretario general, cargo que no podrá renovar por un limitante estatutario.

Conociendo esta restricción, Carro apostó todas sus fichas a la política partidaria, sabiendo sin embargo que, aún obteniendo un magro resultado, el año que viene podrá intentar volver al ruedo universitario en los comicios decanales de Ciencias de la Comunicación.

El docente debuta así ocupando el primer puesto de una lista caracterizada por un alto nivel de desconocimiento de la mayoría de sus integrantes. Para lograrlo, Carro superó en los tironeos internos del kirchnerismo a muchos otros referentes: Juan Monserrat, Carmen Nebreda, Mauricio Saillén, Francisco Tamarit, Diego Tatián y Martín Fresneda, entre otros dirigentes de mayor conocimiento.

Esta característica lo obliga a peregrinar en busca de respaldos que le permitan lograr instalar una identificación en el electorado entre su nombre, el kirchnerismo y el nombre de su lideresa, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La foto con ella es la piedra filosofal en la búsqueda de Carro, con la cual no ha podido dar hasta el momento.

El gremialista se ha fotografiado con dirigentes nacionales del kirchnerismo como Martín Sabbatella, dirigente de Nuevo Encuentro, o nuevos aliados de la expresidenta, como el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá.

El titular de la CTA de los Trabajadores y militante kirchnerista, Hugo Yasky, grabó un vídeo en el que brinda su apoyo a Carro, quien también encabeza la filial local de la CTA. El presidente boliviano, Evo Morales, de estrecha relación con el ex Frente para la Victoria, también transmitió su apoyo al candidato cordobés.

Carro buscará la plena identificación K en las dos semanas restantes, y empezará en la mañana de hoy con Tamarit, en un panel denominado “Científicos y Universitarios con Pablo Carro”. En Famaf, la Facultad del exrector, Tamarit atacará desde su rol de miembro del directorio del Conicet, las políticas de ciencia y tecnología de Cambiemos.

Además, por la tarde, Carro compartirá otra actividad con la actual presidenta de la FUC, Julieta Altube (La Bisagra), en una actividad sobre mujeres y representación política.



Visitas destacadas

Para las dos semanas venideras, el Frente Córdoba Ciudadana planifica dos desembarcos de peso, para reforzar las chances de Pablo Carro. Esta semana llegará a Córdoba Héctor Recalde, presidente del bloque kirchnerista en la Cámara Baja del Congreso y referente de la CGT. La próxima, será el turno de Axel Kicillof, el camporista exministro de Economía de Fernández de Kirchner.