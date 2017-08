Hay algo peor que la corrupción

Por Daniel Gentile

La reciente victoria de Julio Miguel De Vido en la Cámara de Diputados ha sido perfecta. Hay quienes dicen que ha salido de la batalla con su honra destrozada; hay quienes dicen que sólo su falta de escrúpulos lo ha movido a exponer su ya vapuleada reputación, en aras de la búsqueda de impunidad. Lo pongo en duda.

Este hombre quizás pueda estar tranquilo porque es sólo su honor social el que ha sido puesto en tela de juicio. O sea, la opinión o el concepto que los demás tienen de él. El cristal que se empaña y se limpia desde afuera. Su honor personal (la valoración íntima que cada uno hace de su conducta) puede haber quedado intacto y no lo conocemos. Tal vez él pueda sentir, desde el fondo de su corazón, que es un hombre de bien. Puede creer incluso que es más digno que muchos de los jueces que lo absolvieron y lo condenaron.

No entiendo el clima apocalíptico, el tremendismo verbal que ha rodeado y sigue rodeando a esta absolución. Insisto en las palabras “absolución” y “jueces”, porque se trata de eso. Hubo un juicio y hubo un tribunal. El cargo: “Indignidad moral”. Nada más subjetivo, nada mejor que un reproche tan impreciso para que cada diputado votara según sus simpatías o intereses personales o políticos. No olvidemos que la acusación de “indignidad” está basada en hechos concretos, que están en el ámbito del Poder Judicial, pero sobre los cuales no hay sentencia firme. En lo estrictamente penal, juega a favor de este individuo, como de cualquiera, el principio de inocencia.

Entonces, ¿por qué ensañarse con él? ¿Acaso porque es el símbolo, o uno de los símbolos, de la corrupción kirchnerista?

La palabra “corrupción”, que no existe en el Código Penal (al menos con ese alcance), abarca una serie de figuras delictivas cuyo denominador común es el enriquecimiento personal de los funcionarios a costa del erario público y en base al aprovechamiento de su posición privilegiada. Es muy probable que De Vido haya cometido los hechos de corrupción de los que se lo acusa. Es muy probable que hayan cometido hechos similares la Doctora Cristina Fernández de Kirchner, el mismo Néstor Kirchner, y una multitud de funcionarios que los acompañaron. Es probable incluso que haya existido un plan sistemático de corrupción.

Ciertamente, si esos hechos se comprobaran judicialmente, caería sobre todos los condenados el baldón de indignidad.

Pero en este punto me pregunto. ¿Ha sido la corrupción lo peor de la “década ganada”? ¿Han sido los delitos económicos lo más grave de esos doce años infames?

Yo afirmo que no. Hemos visto, y aún padecemos, cosas peores que el robo al Estado. Mucho, muchísimo más graves han sido la adulteración de la historia, el adoctrinamiento, la canonización del terrorismo. Más terrible que todas las coimas juntas es que los individuos que inauguraron los años más violentos del siglo XX argentino, gocen hoy no sólo de libertad, sino de prestigio y aún de los beneficios de la función pública y de diversos subsidios. De esta infamia no es el kirchnerismo el único responsable, pues para hacerla posible necesitaron el respaldo de muchos que han sacado patente de inmaculados.

Robar está mal. Utilizar la función pública para enriquecerse está muy mal. Matar es peor. Integrar una banda de asesinos es algo muy malo. No arrepentirse de la sangre derramada es peor. Hacer alarde de la pertenencia a esa banda y exaltarla como algo heroico, es una ofensa permanente a las víctimas, algo así como un delito continuado.

Entre los diputados que juzgaron y absolvieron a De Vido, advierto (y es sólo un ejemplo), el nombre de Carlos Kunkel. “Mario” o “el comandante” en la banda terrorista Montoneros. ¿Será este hombre digno de representar al pueblo argentino? Mi pregunta es ética, no jurídica, así como es ético y no jurídico el reproche que se le hacía a De Vido. ¿Alguien ha puesto en duda la dignidad de Kunkel para ser diputado? Y si ello no ha ocurrido, ¿no es esa omisión -imputable a toda la Cámara y todos los políticos, y aún a todos los ciudadanos- mucho más grave que todos los sobreprecios que pudo haber cobrado el ex Ministro de Planificación?

El kirchnerismo debe ser sometido a un juicio ético no sólo por sus actos de corrupción. Debe ser acusado, desde el ángulo más exigente de la moral republicana, por haber adulterado la historia, por haber exaltado la violencia terrorista, por haberla elevado a la categoría de modelo para las jóvenes generaciones, y por haber exacerbado el adoctrinamiento de niños y jóvenes en la pedagogía de la mentira y del odio. Ese juicio ético nunca ocurrirá, pues casi toda la clase política es cómplice, e incluso quienes actualmente detentan el poder no están dispuestos a pagar los costos que necesariamente deben asumirse para llevar adelante ese proceso moral.