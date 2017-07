Schiaretti tampoco quiere las PASO

Ayer, en el Panal, la Provincia firmó un convenio con la autopartista Liar Corporation y la Municipalidad de San Francisco para la instalación de la empresa en la localidad. En dicha oportunidad el gobernador sumó su voz a la de quienes cuestionan la realización de las PASO.

En declaraciones al portal El Periódico, de San Francisco, Schiaretti sostuvo que las primarias abiertas y obligatorias “no tienen razón de ser”, e instó a debatir su eliminación a partir del año próximo. Entre otras razones esgrimidas por el mandatario cordobés, señaló que se gastan en ellas demasiados recursos y energías cuando en realidad. Finalmente agregó que son los simpatizantes de un partido quienes deben elegir a los candidatos que conformen las listas, y obligar al resto de la ciudadanía a desempeñar esta función no es correcto.

“Esto es algo que inventó Kirchner para intentar disciplinar el peronismo después de la elección de 2009, cuando le iba mal. No tienen razón de ser” sentenció hacia el final de sus declaraciones.

Un dato curioso es que fueron las PASO el trampolín político de su hoy vice gobernador, Martín Llaryora. En 2013 el actual pre candidato a diputado nacional por UPC se presentó a disputar terreno dentro del PJ cordobés. Seguro como estaba de su respaldo en el electorado -principalmente en el departamento de San Justo-, compitió con la lista impulsada por el entonces gobernador De La Sota y encabezada por Schiaretti. En dicha contienda el sanfrancisqueño obtuvo un gran resultado, sumando más del 22% de los votos peronistas y asegurándose un lugar en la lista que UPC presentaría para las elecciones generales.

Pero volviendo a los dichos del Gobernador, debemos decir que en esta misma línea se había pronunciado Macri semanas atrás, expresando que le daba “mucha bronca” dilapidar recursos en unas elecciones que considera innecesarias, dado que la mayoría de los frentes lleva lista única.

En 2009 el kirchnerismo presentó el proyecto que luego convirtió en ley para implementar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias a lo largo y a lo ancho de todo el país. Actualmente, Cristina Kirchner elude participar de las internas en el partido al está afiliada.

Esta apatía hacia las PASO no es algo propio de los referentes políticos. El lunes pasado, el consultor Hugo Haime dio a conocer los resultados de una encuesta según la cual al 50% de la gente “no le importa” esta elección. La conclusión parece evidente: Estamos todos de acuerdo, nadie quiere las PASO.

El acuerdo

Lo convenido por las partes consiste en una serie de concesiones que el Estado Provincial y la Municipalidad de San Francisco harán a Liar, que en contrapartida promete una inversión de 16 millones de dólares y la consecuente creación de unos 700 puestos de trabajo.

Los beneficios de los que gozará la autopartista serán, por parte de la Provincia, la exención del Impuesto Inmobiliario, de Sellos y de Ingresos Brutos, por el término de 10 años. Además se otorgarán subsidios en relación a la cantidad de puestos de trabajos generados por el emprendimiento.

El municipio, por su parte, también otorgará beneficios tributarios y facilitará instalaciones municipales para la capacitación y selección del personal.