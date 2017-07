Interna PRO por economía de campaña: punto para Baldassi

Los macristas siempre se quejaron del internismo radical, un mal que aquejaría a sus socios en Cambiemos y del que ellos estarían a salvo gracias al perfil gerencial, técnico, que los caracterizaría. Delicias de la nueva política. Sin embargo, cada dos por tres afloran las diferencias entre baldassistas y prettistas, o entre los mediáticos del siglo 21 y los herederos de la Ucedé del siglo 20.

La tortura a la que sometieron los macristas a los radicales con el armado de la lista de candidatos a diputados nacionales fue el resultado, parcialmente, de las internas del PRO. Mauricio Macri ordenó a la sucursal cordobesa de su partido y a la subsidiaria UCR encabezar la oferta electoral con el ex árbitro Héctor Baldassi, con el fundamento de que las encuestas lo ratificaban como el favorito para enfrentar a José Manuel de la Sota y, cuando éste se bajó, a quien se cuadrara al frente de la nómina de Unión por Córdoba, que terminó siendo el vicegobernador Martín Llaryora.

Menos justificado resultó, entonces, que en el tercer lugar de la lista, en perjuicio del benjamín del mestrismo -Diego, el hermano del intendente- quedara colocado el alcalde de Jesús María, el ex radical, ex juecista, ahora macrista, pero siempre ubicuo Gabriel Frizza, prácticamente un desconocido para los cordobeses en las mismas encuestas que ungieron a Baldassi.

Pero así como los mestristas y los no-mestristas (estos últimos, cada vez más anti-mestristas) pelearon por los espacios asignados por Macri a la UCR, con la consecuencia de que algunos decidieran enfrentar al oficialismo aliancista con su propia agrupación (como Dante Rossi y su “Para el Desarrollo Social”), y de que otros optaran por el abstencionismo conformista (Mario Negri y Oscar Aguad; ambos fuera del reparto pero colaborarán con las órdenes presidenciales) o por el abstencionismo momentáneo (Miguel Nicolás; no se lo verá en las PASO pero sí en octubre), los macristas también reflejaron su interna en la nómina de “Cambiando Juntos”.

Dos bandos

Baldassi y Frizza representan distintos sectores dentro del PRO, aunque ambos tienen línea directa con Macri. Aquel es más inorgánico en Córdoba pero seduce a los porteños que toman las decisiones. El jesusmariense está alineado con Javier Pretto, el ex ucedeísta, y preside la comisión de intendentes macristas y juecistas (Comupro).

Con los dos en la lista, la paz podría haber llegado al campamento del PRO, pero no sucedió así.

Al armarse el equipo para la campaña electoral de “Cambiando Juntos”, se designó a Diego Puente como el responsable económico financiero. Puente gira en la órbita de la legisladora Soher El Sukaria, presidente del PRO de la ciudad de Córdoba y una de las máximas exponentes del macrismo heredero del ucedeísmo y, con más puntería, del kammerathismo.

Cargo incómodo

Ese cargo, que a muchos podría seducir, en realidad es bastante incómodo y riesgoso. El diario La Nación mostró en su edición del lunes cómo las agrupaciones electorales colocan allí a personas de escaso impacto político, como jubilados y jovencísimos estudiantes.

Baldassi protestó. Como líder de la lista, reclamó ser quien coloque al responsable económico financiero. Finalmente, le dieron con el gusto, y la Junta Electoral de Cambiemos reemplazó a Puente con el baldassista Alejandro Medrano.

Otra victoria de Baldassi, al fin y al cabo, en la interna PRO.