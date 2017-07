Granata, la candidata de De la Sota (según Massa)

El dirigente delasotista siempre atento a lo que pasa por las redes sociales, llamó tentando de la risa al periodista. Según comentó, le resultó llamativa y hasta graciosa, la respuesta que dio el diputado Sergio Massa en un programa de Buenos Aires cuando le preguntaron sobre la candidatura de Amalia Granata.

Dirigente Delasotista: Cómo le va mi amigo, yo sé que es tarde pero encontré una perlita de esta semana y se la quiero contar porque no tiene desperdicio.

Periodista: Si llama a esta hora estoy seguro que es porque se trata de algo bueno.

D.D.: Obviamente. Resulta que esta semana el diputado Sergio Massa fue entrevistado en el programa A Dos Voces, y casi sobre el final de la nota, los conductores le preguntan acerca de la candidatura de la vedette Amalia Granata.

P.: Claro, la mujer compite en las legislativas por el espacio UNA Santa Fe Renovada, en esa provinicia.

D.D.: Así es. El punto es que el parlamentario nacional estaba intentando explicar cómo es que hay candidatos que van por UNA y otros que van por 1País en su acuerdo con Margarita Stolbizer en una misma provincia, cuando le preguntaron por Granata. ¿Y sabe lo que respondió?.

P.: No.

D.D.: Visiblemente nervioso, dijo que la vedette es la candidata del ex gobernador cordobés.

P.: Y cómo sería eso.

D.D.: Textualmente respondió: “Granata es candidata de UNA por el acuerdo que tenemos con José Manuel de la Sota desde hace dos años”. Me causa gracia porque para esta elección De la Sota no es candidato y si hubiese sido, hubiese ido con el sello Unión Por Córdoba. De hecho, el ex gobernador no forma parte de la alianza que Massa selló con Stolbizer. O sea, le endilgó la candidatura de esta señorita porque no se quiso hacer cargo.

P.: No se olvide que ustedes postularon a candidatos como Blanca Rossi, que hoy ocupa un lugar en el Congreso.