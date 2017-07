De Vido y el macartismo de lo políticamente correcto

Por Pablo Esteban Dávila

Qué lindo que suena la palabra República, así, con mayúsculas. Para quienes creemos en la democracia liberal, la República es sinónimo de democracia. Es la República la que define la libertad política, la madre de todas las libertades. Y lo hace, curiosamente, con dos mecanismos que, en términos tecnológicos, podrían parecer anticuados: la división de poderes y su recíproco contrapeso en base a una serie de reglas impuestas por la Constitución. Así de simple, pero también así de complejo.

Un sistema político puede ofrecer a sus ciudadanos, a través de la Constitución, una plétora de derechos muy bonitos y de los cuales nadie podría estar en desacuerdo. Pero sin la previa división de poderes y sin las técnicas constitucionales de limitación del poder, aquéllos se transformarían en letra muerta. Basta mirar a Venezuela –cuya carta magna contiene bellos pasajes consagrados a la libertad y el respeto de los ciudadanos– para darse cuenta que, sin contrapesos adecuados, lo único que puede ofrecer el Estado es cinismo legal y represión a escala cinemascope.

Como los derechos políticos y civiles en una República se derivan, por lo tanto, de la Constitución, preciso es acatarla en todos sus alcances para preservar las reglas que permiten mantener las libertades públicas. Uno de estos derechos es el principio de inocencia, el que señala que toda persona es inocente hasta que un juez competente determine lo contrario. Para muchos (especialmente en estas épocas de turbo-información, inseguridad ciudadana y banalización de la vida pública) este principio es molesto. ¿Para qué presumir la inocencia cuando todos señalan a quién es culpable – corrupto – traficante? El pronombre “todos”, vale aclararlo, son los medios de comunicación, las redes sociales o los vecinos retroalimentados por Facebook, WhatsApp, Instagram y Dios sabe qué otra cosa. Raramente aparecen las sentencias de los jueces en tales reflexiones populares.

Sin embargo, el principio de inocencia está allí, y vale tanto para un presunto delincuente común como para uno de guante blanco. Esta certeza nos introduce de lleno en el caso del diputado Julio De Vido.

Como se sabe, un número importante de sus colegas se ha propuesto expulsarlo de la Cámara que integra a tenor del pedido de un fiscal de detenerlo tan pronto sea posible. El debate, por estas horas, trata sobre si alcanzarán la mayoría agravada que se requiere para proceder con tal decisión o si el exministro de Néstor y Cristina podrá seguir amparándose en sus fueros parlamentarios para zafar de una hipotética prisión.

El problema es que, técnicamente, De Vido es inocente. Ni siquiera el juez de la causa pidió detenerlo. Su expulsión es, por lo tanto, una decisión política. Porque, si lo que los diputados de Cambiemos y los del peronismo “republicano” (vertientes massista y de los otros) pretenden es que no haya impunidad, bastaba conseguir la mayoría necesaria para proceder a su desafuero, a tenor de lo que indica la Constitución en su artículo 70, que establece que “Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado (…) podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”. Expulsarlo implica que la porción del pueblo que votó por él se quedará sin su parte de representación en el Congreso que es, precisamente, donde reside la voluntad popular.

¿Pueden los diputados transformarse en jueces de sus pares por delitos pendientes de confirmación por parte del Poder Judicial? El artículo 66 de la Constitución dice que las cámaras del Congreso podrán, con dos tercios de sus miembros, “removerlos por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno (…)”, con lo cual la respuesta es que sí, efectivamente pueden expulsar a cualquiera si se entiende que se encuentran dentro de estas categorías. El problema es que, si la vara para medir la inhabilidad moral sobreviniente es un procesamiento judicial, habría muchos más (no sólo De Vido) que deberían seguirlo al ostracismo.

Tal cuestión remite al espinoso principio de inocencia. Si alguien no es declarado culpable por un tribunal, su estatus es de inocente. No hay grises en esto. Por lo tanto, expulsar a De Vido, o a cualquiera en su situación, es decir que un diputado es moralmente inhábil porque está procesado, que no es lo mismo que estar condenado con una sentencia firme. El asunto es tan claro que el senador Carlos Menem, condenado efectivamente pero a la espera de una resolución definitiva de la Corte Suprema, continúa en la banca sin que el Senado haya pretendido excluirlo de su seno.

Este tipo de incongruencias entre los derechos constitucionales y las decisiones políticas tienen, previsiblemente, antecedentes en la década kirchnerista. En 2005, el excomisario Luis Patti fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Aunque pesaban sobre él múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos, al momento de jurar en su cargo no tenía siquiera un proceso iniciado. Sin embargo, la mayoría del Frente para la Victoria y sus aliados de izquierda no lo dejaron asumir violando la Constitución e ignorando a la porción del pueblo que lo había votado. A principios de abril de 2008 la Corte Suprema falló a favor de Patti pero, tan pronto lo hizo, un oportuno pedido de prisión del juez Alberto Suarez Araujo impidió que tampoco entonces pudiera asumir. El 24 de aquél mes y en veloz trámite, la Cámara de Diputados votó su desafuero, pasando directamente a la cárcel.

Uno de quienes abogaron para que Patti pudiera efectivamente jurar fue Oscar Aguad, en aquél entonces jefe de la bancada radical. En opinión del actual superministro, la Constitución no autorizaba a la Cámara a impedir la asunción de uno de sus miembros legítimamente electo y que, en todo caso, las cuestiones políticas en torno a su persona debían ser ventiladas posteriormente a la luz del mencionado artículo 66 que, como se ha dicho, supone un trámite político y no judicial.

En conclusión, el súbito mani pulite de Cambiemos y de sus circunstanciales aliados en torno a De Vido tiene problemas de índole práctico. Si resulta expulsado de Diputados por las graves acusaciones que pesan sobre él, en el futuro deberá optarse por similar remedio contra cualquier legislador que las tenga tan complicadas como el exministro de Planificación, bajo el riesgo de confesar abiertamente que el procedimiento se aplicará según el caso y la filiación del sospechoso. No es un buen precedente, especialmente en un país en donde cualquier decisión política puede judicializarse casi sin ningún requisito de seriedad. Es algo así como ejercer un macartismo de lo políticamente correcto sin reparar en lo que es efectivamente correcto a la luz de los principios de la Constitución que se ha jurado respetar.