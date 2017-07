UTA amenaza con un paro en el centro de la campaña

Por Yanina Passero

El intendente Ramón Mestre no brindó señales de flexibilización de su postura. Las conductoras de la empresa de trolebuses del Estado municipal, Tamse, no serán reincorporadas. Los titulares de las prestadoras privadas, nucleados en Fetap, ratifican la posición asumida con más de una centena de ahora ex empleados, luego del paro ilegal de nueve días en el sistema de transporte de la ciudad.

Razones políticas nutren la fortaleza del poder político. El responsable del Palacio 6 de Julio aprovechó los recursos legales disponibles para hacer frente a un grupo de delegados díscolos que se movieron con total desprecio hacia las instituciones, sus representados y los vecinos. Esta vez, los usuarios no perdonarían a Mestre otra huelga sin culpables.

El radical actuó con firmeza y se dispuso a disfrutar de la buena cosecha. Sus asesores, esta vez, le indicaron que no podía volver sobre sus pasos como ocurriera en conflictos gremiales anteriores. Las desvinculaciones masivas de junio, la máxima que registre la historia del transporte de Córdoba, formaron parte de un paro salvaje y doloroso para miles de usuarios. La memoria de los pasajeros trascendería las largas negociaciones en el Ministerio de Trabajo de la Provincia que, por lo general, terminaban con la reincorporación de los trabajadores expulsados.

Cierto es que la actuación de la UTA Nacional fue funcional al plan de emergencia montado por Mestre: la intervención desamparó a los delegados y montó una campaña para que las bases quitaran su apoyo. Con la medida disuelta, los titulares temporales de la seccional generaron el clima necesario para que los propios afiliados revocaran el mandato de dirigentes que hacía poco más de un mes debutaban en el cargo.

A cambio, los representantes locales del gremio comandado por Roberto Fernández pidieron la reducción del número final de cesanteados. Lógico: 187 empleados eyectados del sistema -con causa- es un capítulo negro para una de las organizaciones con mayor poder de fuego del país.

Pero los niveles de aprobación que gozó Mestre apenas licuó el paro del transporte, botín inigualable en pleno desarrollo de la campaña por las PASO, aconsejan continuar con el rumbo elegido. No obstante, la UTA decidió tomar distancia y aprovechar la baja tolerancia al conflicto que muestran los dirigentes políticos involucrados en cualquier compulsa democrática.

Los interventores Luis Arcando y Jorge Kiener hicieron su apuesta más fuerte en la última audiencia fijada por la cartera laboral comandada por Omar Sereno.

“Que como consecuencia del tiempo transcurrido y la falta de acciones superadoras (…) esta entidad advierte que los trabajadores desvinculados están sufriendo un agravamiento de sus derechos laborales y condiciones sociales, al igual que sus familias, provenientes de la falta de ingresos económicos, afectación de cobertura de obra social, falta de aportes jubilatorios”, dejaron asentada en el acta la preocupación los negociadores por UTA Córdoba.

A renglón seguido anticiparon sus pasos: “Esta entidad sindical (…) se declara en estado de alerta. Se intima a las empresas del transporte urbano de pasajeros a que procedan a la adopción de medidas concretas de solución del presente conflicto, a los fines de resguardar la paz social”.

Por su parte, los integrantes de Fetap ratificaron la decisión tomada. “No hay medida alguna que deban adoptar o cumplimentar las patronales, siendo improcedente lo solicitado por la representación gremial”, consignaron.

Desde el Ministerio de Trabajo exhortaron a las partes a mantener el diálogo y fijaron una nueva audiencia para mañana a las 16 horas. Empresarios y sindicalistas se llevaron tarea para la casa: deberán traer “propuestas concretas que permitan avanzar en la solución del conflicto”.

Si no hay una respuesta positiva, como se especula, fuentes del sindicato afirmaron que apelarán a medidas de acción directa. Empezarán por las asambleas, pero no descartan plantar un paro general del transporte en el corazón de la campaña.