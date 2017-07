Se llama José, no Juan

El empresario riocuartense llamó al periodista después de haber asistido a una exposición que el candidato de Unión Por Córdoba, Martín Llaryora, ofreció el lunes pasado en Espacio Muñiz de esa ciudad en el sur provincial. Como siempre, rápido de reflejos, el hombre relacionado al comercio local capturó lo que a su criterio fue el momento más divertido de la noche.

Periodista: ¿Cómo anda, tanto tiempo? ¿Así que asistió a una reunión del peronismo?.

Empresario: No fue una reunión partidaria. Fue una exposición que ofreció el candidato Llaryora ante empresarios locales para acercarnos sus propuestas y brindar un panorama de la situación actual del país. La verdad, debo decir, fue muy interesante.

P.: Nunca creí que me dijera eso.

E.: No sea exagerado, que esté descreído de la política en general no me invalida a aceptar este tipo de invitaciones. Bueno, pero al margen de ello y de sus chicanas, lo llamé para contarle un datito de color que dejó la noche.

P.: Lo escucho.

E.: Durante la exposición había una pantalla gigante donde se proyectaban placas con un punteado de los temas que servían de soporte para lo que se iba diciendo. En una de esas, cuando se habló del tema de coparticipación, se leyó en una de las imágenes “el ex gobernador Juan Manuel de la Sota”…

P.:¡No me diga!

E.: Si, ahí le voy a mandar la foto para que lo vea. Yo estaba sentado al lado de un par de dirigentes delasotistas que por lo bajo se quejaban del “horror” de tipeo. “No saben ni escribir bien el nombre del ex gobernador, ¿puede creer?”, se quejó conmigo uno de ellos. Por supuesto que rápidamente esa filmina se sacó y acá no pasó nada. Igual, ahí quedó picando si el error no habrá sido voluntario.

P.: Jamás. Que mal pensado es usted (risas).