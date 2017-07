“Kirchnerizados”, judiciales arrancan segundo mandado

A un mes de lograr su reelección, el oficialismo en la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), encabezado por el secretario general Federico Cortelletti (Confluencia), amaga con generar el primer conflicto con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ); esta vez, por el incumplimiento del acuerdo salarial que establece la automaticidad de los aumentos que fija la Corte Suprema.

Un vez que volvió de la feria, el sector se declaró en “estado de alerta y movilización” y anunció que está definiendo un cronograma de medidas.

El nuevo plan empezó a delinearse el lunes, en la reunión del cuerpo de delegados, y el viernes habrá una asamblea en la Cámara Laboral.

Las quejas se centran en la falta de percepción del retroactivo de junio y del proporcional de aguinaldo correspondientes a la suba de haberes otorgada por la Corte.

El gremio responsabiliza al Poder Ejecutivo provincial por no enviarle fondos al TSJ y, a su vez, apuntó a la “pasividad” del Alto Cuerpo a la hora de garantizar las partidas necesarias.

Cabe recordar que mediante la acordada 17/17, la Corte dispuso un incremento del 10 por ciento, a partir del mes pasado, para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación (en abril había concedido un aumento similar, con vigencia desde el 1 de marzo).

En Córdoba, en virtud de la Ley 10.106, se les debe abonar el incremento a jueces y funcionarios y también a los empleados, en función del acuerdo al que arribaron en septiembre del 2016 el gremio, la cartera de Trabajo local y el TSJ, en el marco de la mediación que protagonizó el ministro Omar Sereno.

Desde Confluencia señalan que el Estado provincial “no manda la plata y no da explicaciones” y que, por eso, se ven obligados a gestionar acciones.

Sin embargo, la actividad de la actual conducción, conocida por su moderación y paciencia, también podría deberse al reclamo proveniente de Judiciales Unidos, la lista que perdió las últimas elecciones.

Unos días antes de que empezara el receso invernal, el grupo liderado por Irina Santesteban -quien antes de ser desplazada por Cortelletti, en el 2014, estuvo al frente del sindicato dos períodos consecutivos- instó al oficialismo a requerir la disposición de fondos a las autoridades provinciales, para que el incremento se hiciera efectivo lo más rápido posible. “Les pedimos que se ‘pongan las pilas’ y actúen”, arengó.

Además, le reclamó que informara sobre las acciones que estaba llevando adelante, que convocara al cuerpo de delegados y que, de ser necesario, llamara a asambleas, tanto en las sedes del interior como en Córdoba capital.

El sermón de la oposición gremial se basa en un antecedente que pretende capitalizar: el año pasado, los empleados de la Justicia cordobesa comenzaron a manifestar cierto fastidio por lo que definieron como “inactividad sindical”, cuando se fueron de vacaciones sin noticias sobre la suerte de sus ingresos.

Pese a que la AGEP había terminado su duelo post cambio de Gobierno reeditando sus reclamos históricos durante el primer semestre del año, la necesidad de descanso pudo más y las negociaciones con el TSJ y el Ejecutivo se detuvieron.

La entidad, que concretó varias asambleas, generó movilizaciones y llevó adelante tres medidas de fuerza, aceptó la prórroga que le solicitó Sereno y firmó una suerte de armisticio con el Alto Cuerpo, a instancias del ministro, un paso que generó cierto desconcierto entre los empelados y diversas críticas,

Ahora, a poco de comenzar su segundo mandato, la dirigencia se organiza nuevamente. Mientras, se percibe cierta “kirchnerización” en las filas de Confluencia.

El primer día de la feria, en la página que el grupo tiene en la red social Facebbok, se difundió la noticia de que representares de la entidad en Villa María, junto a docentes y militantes kirchneristas, estaban esperando el arribo del presidente Mauricio Macri para manifestarle sus críticas por el plan económico del Gobierno y la reforma de la Justicia.

La posibilidad de que se modifique la feria judicial es una de las medidas más resistidas por el sector. En enero, cuando el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, adelantó que durante el 2018 se buscará debatir el sistema de vacaciones, y aunque aclaró que la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal definirán la cuestión, el gremio de judiciales de Córdoba reaccionó con beligerancia.

En esa oportunidad, a través de un comunicado, se opuso rotundamente a la iniciativa; adujo que la propuesta es una “intromisión” del Poder Ejecutivo y denunció que “Justicia 2020” -la plataforma que contempla el debate- busca “avasallar derechos adquiridos”, un argumento curioso si se tiene en cuenta que la tradicional feria se instauró para los litigantes, en otra época, para que pusieran en orden sus oficinas atestadas de papeles.

El punto de vista del gremio, al que se sumaron los abogados locales, no es compartido por pares y expertos en la materia a nivel nacional, que se mostraron permeables a la necesidad de, al menos, dar una discusión sobre un tema que, en última instancia, se puso válidamente a consideración de la sociedad.

En ese sentido, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) manifestó que la feria carece de sustento legal, que no es razonable y que “es una forma de denegación de Justicia”.

En tanto, vía comunicado, durante el último receso el gremio tomo partido abiertamente en otro tema discutible. Se solidarizó con los trabajadores que tomaron la planta de PepsiCo, en el Gran Buenos Aires, y repudió lo que definió como un “violento operativo de desalojo” de los agentes.