¿Contra qué Cristina debe medirse Schiaretti?

En los últimos días se dieron a conocer los resultados de una encuesta realizada por la consultora Hugo Haime y asociados, para las PASO en Provincia de Buenos Aires. Si bien estos sondeos –principalmente en Argentina- no han tenido mucha puntería para vaticinar resultados electorales, siempre cae el observador político ante la tentación de sacar algunas conjeturas provisorias de los datos que ofrecen. Haremos lo propio entonces.

Las mediciones muestran a la lista de Unidad Ciudadana, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, con 31,7 puntos porcentuales, casi 6 arriba de Cambiemos, que secunda con el 26,2 por ciento de la intención de voto. En tercer lugar, muy cerca de Bullrich, sigue Massa, con 24 puntos. Fuera del podio quedó, como es de esperarse, Florencio Randazzo, con 6,4.

La conclusión inmediata es que las encuestas difundidas hasta la fecha por los principales medios nacionales eran más que bondadosas con el candidato del oficialismo nacional. Lejos del empate técnico en que los situaba, el kirchnerismo lo aventaja –si nos guiamos por esta última medición- con claridad.

Veamos estos números desde una óptica local. Córdoba debe mirar con inquietud las mediciones que muestren a la ex presidenta en una posición predominante. No es necesario hurgar demasiado en la memoria para recordar los destratos que la Provincia sufrió a manos del Ejecutivo Nacional durante la era K.

Al asumir la gobernación en 2015, Schiaretti declaró “Córdoba es la capital del interior del país”. La frase es dos veces cierta. Por un lado, la Provincia ha jugado, desde siempre, un rol de alteridad con Buenos Aires. Esto no es una circunstancia, no es una simple consecuencia de la pésima relación que tuvo con el gobierno nacional durante la era K. Es una constante histórica. El más reciente campanazo de este contrapunto tuvo lugar, justamente, en el ballotage de las últimas elecciones presidenciales. En esa oportunidad, el rotundo éxito de la marca Cambiemos, que hizo presidente a Mauricio Macri, no fue un premio al dirigente porteño, sino un castigo a años de exclusión del kirchnerismo hacia la Provincia. Por otro lado, Córdoba es el segundo distrito electoral del país.

Sin embargo, y aún con Cristina liderando las mediciones en la provincia de Buenos Aires, el escenario no es desalentador para el PJ cordobés y, más propiamente, para el Gobernador. Este medio ha sostenido la tesis periodística de que Schiaretti enfrenta en los próximos comicios no solo una pulseada con Cambiemos en el plano provincial, sino también una interna abierta dentro del justicialismo a nivel nacional. Su contendiente no es otra que Cristina.

El contexto dibujado por los números que están bajo la lupa hoy no son desalentadores para las pretensiones del mandatario cordobés a nivel nacional. Y la liga de gobernadores que alienta es una clara señal de que ellas existen, como lo es el bloque federal que intenta pergeñar en el seno del Congreso Nacional. A través de ambos Schiaretti se perfila como un líder del PJ a nivel nacional, y como el contrapeso del poder que ostenta el oficialismo.

Avancemos un paso más en las conjeturas. Podemos decir que las circunstancias que asomarían en una elección de medio término en la cual el massismo conserve un caudal electoral cercano al que le atribuye Haime, y con Florencio Randazzo haciendo lo propio, Schiaretti se encontraría con lo que cualquier mandatario del interior necesita para cimentar aspiraciones nacionales: una “pata” en la provincia de Buenos Aires. Un caudal electoral significativo en el principal distrito electoral del país, sin el cual ningún dirigente del interior puede pretender, seriamente, una proyección federal.

En 2003, José Manuel de la Sota, socio político histórico del actual gobernador cordobés, pudo contar con un escenario similar. Duhalde estaba decidido a apadrinarlo para llevarlo a la Casa Rosada, pero esta oportunidad se abortó por un problema circunstancial y local: Luis Juez. El entonces ex fiscal anticorrupción causó un gran daño a la imagen pública de De La Sota, por lo que el jefe del conurbano bonaerense debió retirarle su apoyo. Así comenzaba la era K.

Schiaretti podría contar entonces, si la escena política que no difiriera demasiado de la actual en 2019, con una chance que De La Sota tuvo, y no pudo aprovechar. Si hace una buena elección, se constituirá en un núcleo de poder del PJ en el interior del país y, en ese contexto, Massa y Randazzo son aliados “objetivos” del mandatario cordobés, y amplia cabecera de playa en el principal distrito electoral de Argentina.