Schiaretti también le reclamó a Macri recursos para la Caja

Por Gabriela Origlia

El gobernador Juan Schiaretti aprovechó el seminario “El comercio y el contexto político y económico” para continuar con el tono de campaña que lo viene caracterizando en las últimas semanas. Apuntó a la administración nacional para que “devuelva” a las provincias “lo que les corresponde” y destacó el plan de obras públicas que lleva adelante. Anunció la baja de Ingresos Brutos a los hipotecarios, lo que el Presidente le pidió hace una semana.

“No nos venga a decir que llega el cuco porque viene Cristina Fernández -dijo-, cuando fuimos los únicos que la enfrentamos cuando los demás ni aparecían. El cuco de Cristina lo agranda el gobierno nacional porque pensó que le iba a dar resultados y lo agrandó fundamentalmente por los errores en política económica. La ex Presidenta está agotada como modelo de conducción; somos los gobernadores la alternativa”.

Tres veces afirmó que Mauricio Macri es su “amigo” pero criticó varias de sus medidas; por ejemplo la modalidad de indexación de los hipotecarios. “Me hace acordar a la 1050, se deben actualizar por salarios”.

Le reclamó a Macri que le gire los recursos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones, 7000 millones de pesos de este año, del que sólo llegaron 800 millones. “Tomá cartas en el asuntos para que, además de la medida administrativa no lleguemos a la justicia”.

Insistió en que la elección no dejará a ninguna fuerza con mayoría en el Congreso por lo que será necesario “seguir dialogando, alcanzando consensos”. En esa línea reiteró que se abre una oportunidad para “discutir el federalismo en serio, una oportunidad para que la Nación deje de quedarse con recursos que son las provincias”. Hoy, sin los recursos de Seguridad Social, la administración central se queda con el 68% y esos ingresos “sirven para alimentar el centralismo porteño”.

Schiaretti criticó las tasas de interés altas que “mataron el consumo, complicaron a las Pymes y permitieron a los grandes grupos hacer negocios. No se consigue bajar la inflación porque no se ataca la estructura oligopólica en la formación de precios; hay que aplicar la ley de defensa de la competencia y una apertura controlada. Hay que tener el coraje de hacerlo”.

Enfatizó que si no se plantea “en serio” la reducción de déficit fiscal “terminaremos en una burbuja; no se crean que nos van a seguir financiando. Si la Nación se entusiasma con mantenerlo, llegará el momento en que nadie los va a financiar. Esos son los temas a debatir”.

Como ya hizo en otras oportunidades, recordó las diferencias en las tarifas eléctricas entre CABA y el interior del país o en el precio del transporte. “Tienen los impuestos casi gratis en la Capital Federal”, enfatizó y reclamó que las provincias pagan inversiones de agua y cloacas Aysa, al que el año pasado le dio 6000 millones de pesos “mientras que en Córdoba puso 65 millones” para esos fines.

“Por qué los cordobeses ponemos 23000 millones de pesos al año por retenciones a la soja y sólo vuelven 2000 millones pesos. Es hora de que eso se acabe; con sólo quitarle en un tiempo prudencial los subsidios a la Capital Federal, con eso podrán devolverles a las provincias lo que corresponde”.

Frente a los empresarios, volvió sobre su idea de la liga de gobernadores con la que espera poder “recuperar” lo que las provincias vienen cediendo. Señaló que “no fue una dádiva del gobierno Nacional” que Córdoba haya conseguido el reintegro de la coparticipación que iban a financiar a la Anses. “Fuimos a la justicia, fue la Corte Suprema la que resolvió”.

Cuando repasó las obras que ejecuta su gestión, abordó el aporte de la Nación: “Lo que pone no es la mitad de lo que se lleva en concepto de retenciones en un año; reconozco la actitud del gobierno de ayudarnos cuando puede y no de ponernos trabas”.

Schiaretti criticó a “Cambiemos” por poner 60000 millones de pesos en el ferrocarril Sarmiento en vez de atender los trabajos que requieren los inundados, por ejemplo los afectados por los desbordes de La Picasa. “El federalismo es lo que tenemos que debatir y discutir”.

También habló de la reforma impositiva: pidió primero saber lo que el Estado tiene y debe hacer antes de discutir qué tributos sacar y poner. Repitió que el país, por sus características, no puede tener un peso impositivo menor al 32% o 35%.

“Hay que sacar impuestos que están penalizando la producción -continuó-. Retenciones e impuesto al Cheque deberían ser a cuenta de Ganancias; hay que eliminar también Ingresos Brutos y hacer el IVA provincial que plantea Córdoba y bajando la alícuota del Iva nacional”.

Mencionó que si el IVA provincial fuera del 16% como en Brasil (donde el nacional es del 4%), Córdoba recaudaría lo equivalente a todo lo que recibe por coparticipación.

La mirada empresaria

Horacio Busso, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, se manifestó optimista respecto de que el sector público y el privado puedan trabajar juntos; puso como ejemplo algunos casos concretos de la provincia como la adhesión a la nueva ley de ART, la limitación del derecho a huelga en servicios públicos esenciales, la modificación del Código de Convivencia Ciudadana.

“También se logró una relación fructífera con la Nación -agregó-. Es clave una reforma integral del sistema tributario, para el que hará falta el acompañamiento de los legisladores nacionales; no alcanza sólo lo que se pueda hacer en las provincias”.

Guillermo Dietrich, vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, insistió en que en materia impositiva, por ejemplo, se podría eliminar el impuesto al cheque, que es “altamente distorsivo”. En su exposición, planteó que gradualmente hay que avanzar en las correcciones que el país necesita para salir adelante.