Provincia inaugura nuevo tramo autovía RN36 (Macri, ausente)

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

La polémica en torno a la construcción de la autovía Córdoba-Río Cuarto concentró uno de los picos de mayor voltaje en la campaña electoral cordobesa. La disputa por la autoría de la obra disparó duros cruces entre Unión por Córdoba (UPC) y Cambiemos.

Primero, fue el propio ex gobernador José Manuel de la Sota quien tildó de “caraduras” a los funcionarios macristas por atribuirse una obra vial que, defendió, construye la Provincia. Sus declaraciones encendieron la mecha que tomaron después radicales y macristas, y que luego intentó apagar el gobernador Juan Schiaretti cuando se encontró cara a cara con el Presidente.

En la última visita del Jefe de Estado nacional a Córdoba, esa discusión también ocupó parte de la conferencia de prensa que ambos mandatarios dieron desde el aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella. “No entiendo por qué se enojó el señor De la Sota. Estamos haciendo 40 mil millones de obras. Vinimos a hacer las obras prioritarias que acordamos con el gobernador”, disparó Mauricio Macri sentado al lado del Gobernador. Acto seguido, Schiaretti recogió el guante, buscó morigerar los dichos de su socio político en UPC y los reinterpretó recordando la sinuosa relación Nación-Provincia durante el último tramo de la era kirchnerista. Dijo que se trata de una obra que demandará un total de 8,5 millones de pesos de los cuales el gobierno de Cambiemos se comprometió a aportar más de dos millones.

En esa oportunidad, Schiaretti coronó su intervención invitando públicamente a Macri y a De la Sota a cortar la cinta del penúltimo tramo de la Autovía en cuestión.

Eso ocurrirá hoy pero finalmente será sin el Presidente ni el ex gobernador. Macri no tiene previsto viajar a Córdoba pero sí lo harán en su representación dos de sus hombres, el Ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quienes ya confirmaron su asistencia a las autoridades provinciales. Los funcionarios nacionales desembarcarán hoy en Córdoba con agenda propia pero acompañarán también a la Provincia en el acto inaugural de la variante Elena de la RN36.

Los emisarios de Macri llegarán a Córdoba horas después de que el Gobernador, en el marco del anuncio de la baja de impuestos a los créditos hipotecarios, criticara en duros términos la administración nacional y acusara a Cambiemos de avivar el fantasma de Cristina Fernández de Kirchner. El titular del Ejecutivo provincial dijo que el macrismo agranda el “cuco de Cristina” porque “pensó que le iba a dar resultados” e insistió en que se trata de un modelo agotado. Claro, el cordobés es parte interesada en esa apreciación.

Es que Schiaretti construye dos frentes en simultáneo: por un lado, apuntala la lista de UPC y participa de lleno en la campaña de sus candidatos; mientras que por el otro, teje un armado nacional con la nueva versión de la liga de gobernadores PJ. El peronista tiene muy en claro que el segundo objetivo depende del primero. Si UPC no se alza con la victoria en Córdoba y encima en Buenos Aires gana la ex presidenta, el sueño del peronismo republicano quedará pulverizado

De la Sota, ausente con aviso

En tanto, el ex gobernador De la Sota será el gran ausente hoy. Mediante una carta dirigida a Schiaretti, el ex candidato a presidente agradeció la invitación y se disculpó por no poder asistir. “Infelizmente no podré acompañarlo en tan importante evento por razones de salud, pero estaré junto a Ud. espiritualmente festejando la habilitación de los tramos finales de la autovía, que motivó muchos esfuerzos de mi última gestión y que gracias a Ud. integrará aún más a los dos capitales de nuestra amada Córdoba”, cita textualmente la misiva. Según trascendió, De la Sota está en reposo por prescripción médica desde que llegó a la provincia de su viaje al exterior días atrás. Por eso también suspendió el recorrido por el sur provincial que tenía previsto realizar el fin de semana que pasó junto a algunos de los candidatos a diputados.

La foto que seguramente dejará la jornada de hoy de Schiaretti junto a funcionarios macristas de primera línea inaugurando una parte de la obra emblema de la gestión delasotista, ya provoca urticaria en el sector interno que responde al ex socio de Sergio Massa.

Los delasotistas ya habían respirado profundo días atrás cuando el Gobernador imaginó que su antecesor podría compartir estrado con el Presidente justamente en ese acto.