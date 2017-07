Macri elude confrontar por temor a daños electorales

En un nuevo episodio de la contienda electoral entre el Gobernador de Córdoba y el Presidente, Schiaretti realizó duras (muy duras) declaraciones en contra del gobierno nacional, a cargo de Mauricio Macri.

El mandatario cordobés echó mano del entredicho que abrió el duelo electoral desatado en los últimos días. En esa ocasión, durante la conferencia brindada por Macri y Schiaretti en el aeropuerto Taravella, el primero recriminó al segundo no haber bajado la alícuota de Ingresos Brutos para los préstamos hipotecarios, a lo que el gobernador respondió: “cuando la Nación nos devuelva todo lo que le corresponde a la Provincia (…) ahí vamos a bajar más impuestos”.

Ayer, en el marco del seminario “El comercio y el contexto político y económico”, Schiaretti anunció la disminución de la alícuota que la Provincia cobrará por Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios (del 8 al 1.5%), e inmediatamente después –como quien da un dulce a un niño con una mano y lo abofetea con la otra- dio un verdadero repaso a las principales críticas que le merece la gestión de Mauricio Macri.

En primer lugar, y para mantener claros los tantos, explicó que la medida fue tomada por pedidos de la Cámara de Constructores. Renglón seguido, fustigó al líder del Pro remarcando que fue él quien estableció los Ingresos Brutos más altos del país en Ciudad Autónoma de Buenos Aires al hacerse con la Jefatura de Gobierno.

Recuérdese que, días atrás, Schiaretti había puesto en evidencia al oficialismo nacional destacando que eran los distritos gobernados por Cambiemos los que contaban con una mayor presión impositiva en lo que respecta a Ingresos Brutos.

Además cuestionó los planes de vivienda otorgados por la Nación por indexarse por la inflación e indicó que, un plan que realmente favorezca a la gente, debe ajustarse por el salario, garantizando que nunca se pague más que un porcentaje de los haberes. “Huele a 1050” señaló, trazando una dolorosa comparación con la tristemente célebre resolución emitida por el Banco Centrar en 1980, durante la gestión de Martínez de Hoz.

Por si fuera poco, acusó al Gobierno Nacional de agitar el “fantasma” de Cristina con propósitos electorales, criticó las retenciones que se imponen a la provincia y de las cuales esta poco (casi nada) recupera, y renovó sus reclamos por la deuda que la Nación mantiene con Córdoba en materia previsional.

Las filípicas del Gobernador intensifican aún más una campaña cuya pretendida “baja intensidad” debe ser descartada de plano. En ediciones anteriores, Alfil había señalado la mayor relevancia que las PASO adquirían para la provincia y para el PJ cordobés en particular. Los objetivos puestos en juego, que no son solo ya los propios de una ordinaria elección de medio término. Los resultados tendrán el efecto de redefinir el escenario político del Justicialismo a nivel nacional.

En este marco, Mauricio Macri se encuentra con un peronismo cordobés que subirá el voltaje de la contienda cuanto le sea necesario para distanciarse del oficialismo nacional. Desde allí debe ser considerada la ausencia del Presidente en Córdoba hoy. Seguramente prefiere dar el faltazo a la inauguración del nuevo tramo de la autopista Córdoba-Río Cuarto a tener que hacer frente a los micrófonos que, apenas cortada la cinta, le pedirán explicaciones y respuestas a las críticas que le llueven desde cuanto estrado ocupa el Gobernador.

Llaryora.

Siguiendo la línea discursiva planteada por Schiaretti, el candidato primero de la lista de UPC acompañó las críticas dirigidas hacia la Casa Rosada. Así, instó al electorado a ejercitar el “voto correctivo” para que Cambiemos modifique el curso de su plan económico al que hizo responsable del cierre de tambos, de las dificultades por las que atraviesa la industria lechera y que el país tenga “la leche más cara del mundo”.

Renglón aparte, justificó su partida de la vice gobernación sosteniendo que lo hace en pos de fortalecer a Córdoba en el parlamento.

Comparativo Córdoba vs Caba

Días atrás el gobernador Schiaretti graficó con ejemplos en los diversos rubros de la producción, comparando lo que cobra provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma respecto a la provincia de Córdoba: “En el Comercio Mayorista, provincia de Buenos Aires cobra el 5%; Córdoba el 4.75%; en el Comercio Minorista, Provincia de Buenos Aires cobra el 5%, Córdoba el 4.75%; en los Servicios como por ejemplo el trabajo de peluquería, Provincia de Buenos Aires cobra el 5%, Córdoba el 4.75; en el Transporte la ciudad Autónoma de Buenos Aires cobra el 4%, Córdoba el 3.5%; en la producción agropecuaria, la Provincia de Buenos Aires cobra el 1%, Córdoba no le cobra nada a los productores; en la Industria, Provincia de Buenos Aires cobra el 1.5%, Córdoba cobra el 0.5%; en la Construcción, la ciudad Autónoma de Buenos Aires cobra el 5%, Córdoba el 4%”.

Por lo tanto, agregó Schiaretti, “queda absolutamente claro que son los distritos de Cambiemos los que tienen las alícuotas más altas que nuestra provincia de Córdoba. Lamento que el presidente Macri haya venido a Córdoba a decir cosas que no se ajustan a la realidad”, cerró.