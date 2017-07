Cambiemos celebró el anuncio de Schiaretti

Por Alejandro Moreno

El candidato político de Cambiemos, Diego Mestre (Héctor Baldassi es sólo el carismático), se encargó ayer de facturar para la alianza PRO-UCR el anuncio del gobernador Juan Schiaretti de que reducirá Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios.

“Schiaretti recapacitó y reconoció el costo Córdoba”, afirmó Mestre -quinto en la lista de candidatos de la lista “Cambiando Juntos” (que en las PASO enfrenta a “Para la Democracia Social” de Dante Rossi).

“Es bueno que el gobierno de la provincia de Córdoba haya anunciado que bajará los Ingresos Brutos”, afirmó el radical.

La semana pasada, el presidente Mauricio Macri le pidió a Schiaretti la reducción de Ingresos Brutos, en una recordada conferencia de prensa. El gobernador reaccionó aquella vez condicionando esa medida a que la Nación envíe más recursos a Córdoba, pero finalmente la anunció sin contraprespaciones, aunque con críticas a la Casa Rosada.

Mestre destacó que el gobierno nacional “tiene planes pensados para la vivienda familiar, accesibles, con muy buenas tasas”. “Son créditos a treinta años que se están otorgando a las familias argentinas para que vivan tranquilamente en una vivienda propia. Hace tiempo no se otorgaban en este país crédito de este tipo, a causa de las malas políticas de los gobiernos peronistas en torno a este tema”, señaló.

El radical enfatizó que “este gobierno nacional planteó una política habitacional seria”. “Hoy los créditos hipotecarios que otorga son pensados en la familia, en su economía, no es la circular 1050 que señala (Schiaretti), no hay una indexación de la tasa de interés en forma indefinida”. “Ahora el crédito no saldrá más caro que la propiedad comprada”, recalcó.

“El gobierno nacional explicó la medida en su oportunidad y se lo transmitió a la ciudadanía. Es valorable que el gobierno provincial ahora aplique la rebaja tal como lo expresó hoy (por ayer) el gobernador y a pedido del presidente, ya que el costo Córdoba es uno de los más altos del país”, agregó.

Frizza

También dijo lo suyo el macrista jesusmariense Gabriel Frizza. El macrista estuvo tan enérgico ayer en Twitter que hasta debió retroceder y borrar un mensaje excesivamente duro contra la cantante Lucía Galán. Respecto de los Ingresos Brutos, sostuvo: “celebramos que Schiaretti implemente lo que propuse allá por marzo”.

“Hay que bajar los impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos, para mejorar la actividad económica”, dijo. Y añadió: “menos carga impositiva facilita el acceso a Procrear”. “Es un beneficio para la gente”, consideró.

El Sukaria

La legisladora provincial del PRO, Soher El Sukaria, manifestó que “celebramos que nuestra iniciativa haya sido escuchada y evaluada por el gobernador Schiaretti; ya se redujo este impuesto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y está en vía de realizarse en otras provincias, porque se busca facilitar a las familias el acceso a su casa propia”. “A tono con lo pedido por el presidente Mauricio Macri en su última visita a Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti accedió a rebajar el impuesto a los Ingresos Brutos en los créditos hipotecarios”, remarcó.

Baldassi, el candidato que encabeza la lista, no opinó sobre la reducción de los Ingresos Brutos, aunque sí de la ley de fomento a los clubes de barrio.