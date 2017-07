Bonfatti en Córdoba contra la falsa polarización

Por Marcos Duarte

Esta semana, Córdoba parece haberse transformado en el destino preferido por los referentes nacionales de las fuerzas políticas que pretenden un lugar en el podio electoral de los comicios de agosto. Antonio Bonfatti, ex mandatario santafesino y presidente del Partido Socialista a nivel nacional recorrió la ciudad de Villa María para apoyar a sus candidatos.

La coalición SOMOS, que integra el socialismo cordobés, lleva como primer postulante a Néstor Moccia, dirigente de Libres del Sur, y tiene como primer objetivo lograr el mínimo necesario en las PASO para poder competir en las elecciones de octubre.

La alianza, heredera de lo que fuera el Frente Progresista, pretende entrar en la disputa por lo que en la jerga política se denomina “tercer espacio”, es decir, la porción de los votantes que decide no votar a las principales formaciones. Los otros anotados en esta pelea son Córdoba Ciudadana, expresión local del kirchnerismo, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) que encabeza Liliana Olivero.

El ex gobernador admitió que el escenario político de nuestra provincia se encuentra fuertemente polarizado entre Unión por Córdoba y Cambiemos. En su visión, la coalición que formó su partido junto a Libres del Sur, el Partido del Trabajo y el Pueblo y el Partido Intransigente puede constituirse en una voz alternativa que exprese al sector del electorado que acompañó a Hermes Binner en el pasado y al Frente Cívico antes de su incorporación al oficialismo nacional. De hecho, tuvo una referencia que pareció dirigida a su ex aliado Luis Juez: “los veletas que van de un lugar a otro le hacen mal a la política, después la gente terminará definiendo, de eso se trata la democracia” declaró en Radio Universidad.

El análisis del santafesino coincide con el que vienen expresando los dirigentes de Unión por Córdoba. Según su mirada, no hay un debate verdadero sobre la realidad del país y se prioriza una confrontación entre el kirchnerismo y el macrismo que no tiene correlato en la mayor parte del país. “Se tiran con lo que pueden del pasado y lo del presente y los problemas de los argentinos nadie los aborda” dijo Bonfatti en la ciudad cabecera del departamento San Martín.

Además, el dirigente socialista sostuvo que el oficialismo monta una “trampa” al escenificar la elección como una disputa entre el macrismo y la ex presidenta Cristina Kirchner. “Todo el país está hablando de los candidatos de la provincia de Buenos Aires y encima solo de candidatos, no hablamos de los problemas del país”.

Contra De Vido

Como titular del Partido Socialista, Bonfatti confirmó que los diputados nacionales de su bancada votarán por la expulsión del ex ministro Julio De Vido de la cámara baja. De esta manera, ratificó que Hermes Binner, Gabriela Troaino, Lucila Duré y Alicia Ciciliani se sumarán a la iniciativa de Cambiemos en la próxima sesión en la que se tratará el tema.

“Creemos que es una persona inmoral, que indudablemente con todo lo que ha ocurrido en su ministerio y todo lo que ya se ha descubierto, “no merece ser un representante de los argentinos en el Congreso” dijo en referencia al actual legislador nacional del Frente para la Victoria.

Sin embargo, alegó que existe una intención de instalar la cuestión como un tema de campaña electoral. Según el ex gobernador, existe una responsabilidad de los jueces en la demora de las causas de corrupción. “Comodoro Py es una cueva en donde durante décadas nadie resuelve nada”, expresó tajante.

Ex candidato a vice de Stolbizer rompió con el GEN y apoya a SOMOS

Una de los puntos que visitaron Bonfattti y Moccia tuvo especial relevancia política. El dúo recaló en el Instituto GESTA (Grupo de Entidades Sociales de Trabajo Asociado) con sede en la ciudad de Villa María.

El presidente de esta institución es Miguel Olaviaga, un dirigente con trayectoria en el ámbito del mutualismo.

Además, el referente cooperativista fue el compañero de fórmula de Margarita Stolbizer en las últimas elecciones presidenciales por la coalición denominada Progresistas. En aquella oportunidad, el GEN y Partido Socialista concurrieron aliados. En un primer momento, se especuló con que esa coalición se iba a mantener para estas elecciones legislativas en Córdoba pero diferencias de último momento en la conformación de la lista provocaron la ruptura.

Olaviaga tomó distancia del espacio que lidera la dirigente bonaerense cuando se conoció su alianza con el Frente Renovador de Sergio Massa y, en consecuencia, no apoyará a los margaritos locales: Miguel Ortíz Pellegrini y Griselda Baldatta.

La visita de Antonio Bonfatti fue el escenario ideal para blanquear el pase del ex candidato a vicepresidente de Stolbizer a la coalición SOMOS.