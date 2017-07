Los R. Saá bajan a Córdoba para robustecer (ignota) lista K

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

La provincia de Córdoba es el escenario de promoción proselitista elegido por distintos dirigentes nacionales que desembarcarán en suelo mediterráneo durante los próximos días para acompañar a sus candidatos y reforzar las campañas locales.

A las presencias de dos de los principales ministros macristas, Marcos Peña y Rogelio Frigerio, -disfrazadas de institucionalidad pero con claro objetivo electoral- que se esperan para esta semana, se sumará la llegada de un gobernador peronista, un ex mandatario socialista (Mario Bonfatti), y algunos diputados de Buenos Aires (Margarita Stolbizer- Elisa Carrió). De esa primera tanda de externos que pisarán suelo cordobés, cada uno seguirá una estrategia particular pero todos confluyen en el mismo objetivo: robustecer la imagen de sus aspirantes locales a la Cámara Baja.

Ante un escenario que se anticipa polarizado entre las dos principales fuerzas políticas, Cambiemos y Unión Por Córdoba (UPC), brota un pelotón de anotados que buscan terciar en esa pulseada. Allí, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) que impulsa a Liliana Olivero aparece (aunque muy lejos de los dos primeros) como la tercera fuerza que podría alzarse con una de las nueve bancas que Córdoba renovará en octubre. Sin embargo, el kirchnerismo cordobés, con su jefa política metida de lleno en el barro electoral, tomó envión y se propone emerger del pozo donde cayó después de los últimos comicios.

Lo hace con una lista que buscó ser amplia, siguiendo la premisa fundamental lanzada desde Arsenal por Cristina Fernández de Kirchner (CFK) cuando presentó su Frente Unidad Ciudadana, pero que, en verdad, terminó siendo una boleta que contiene sólo al núcleo duro del kirchnerismo (de hecho, está integrada por seis partidos K).

Por lo bajo, los propios dirigentes locales que tributan a la ex presidenta admiten –por lo menos- dos grandes desventajas de esa composición: una, que quien la encabeza, el dirigente gremialista Pablo Carro, tiene un alto grado de desconocimiento público; dos, que la lista carece de una pata peronista que traccione los votos que no irán para UPC. Eso, en el contexto general de una provincia naturalmente reaccionaria al kichnerismo, resulta un combo explosivo contra los planes que persiguen.

Por otro lado, si bien el objetivo tangible es la banca en Diputados, existe un propósito superior que encarna la propia Cristina Fernández y que excede los límites del Congreso.

Una eventual victoria de la ex mandataria nacional en la provincia de Buenos Aires significará mucho más que engrosar su representatividad parlamentaria. De los resultados de esta elección de medio término, dependerá también, el destino del peronismo nacional. Y en ese plan, la ex presidenta colisionará con las pretensiones del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, quien se posiciona en la escena nacional como el peronista no K que busca liderar la nueva versión de la liga de gobernadores del interior. El titular del Ejecutivo provincial ya inició conversaciones con sus colegas PJ de otras provincias para iniciar pos octubre, un bloque federal de legisladores. Estas aspiraciones y planes políticos que tienen como horizonte cercano las construcciones políticas para el 2019, están sujetos a los resultados que arrojen las legislativas de octubre.

Por fuera de los gobernadores PJ que acompañan a Schiaretti, se encuentra entre otros, Alberto Rodríguez Saa de San Luis quien, insólitamente, se alineó con Cristina.

Luego de que los dos referentes de espacios históricamente enemistados, sellaran un acuerdo electoral meses atrás, coincidieron en señalar que trabajarán por la unidad del peronismo y en construir un frente que exceda el PJ. Bajo el argumento de que es necesario ampliar la base de representatividad en el Congreso como paso previo al 2019, el puntano y la ex presidenta se estrecharon la mano. Ese acuerdo también encuentra su correlato en Córdoba.

Es que esta semana, Rodríguez Saá llegará a la ciudad Capital para realizar un acto en Luz y Fuerza. Si bien, hacia afuera su visita se traduce como un acto institucional en su carácter de gobernador, hacia adentro lo esperan con ansias y es leído como una clara señal de apoyo a la lista local. Lo acompañarán los candidatos que integran la nómina, legisladores, algunos intendentes y dirigentes capitalinos.

Mirando el sur

Por la cercanía con la provincia de San Luis, en el sur cordobés el apellido de los puntanos pesa y arrastra votos, así quedó demostrado cuando, por ejemplo, lograron que César Albrisi ocupe una banca en el Congreso. Ahora confían en que su presencia en ese sector del mapa cordobés traccionará para la lista de Carro.

En la historia política de los hermanos Rodríguez Saá y sus acuerdos electorales prima un constante zigzagueo que derivó en alianzas impensadas y sorpresivas, incluso, para los suyos. La de Cristina ahora, es una de ellas. Pero hacia atrás se recuerda, entre otros episodios, cuando le dieron la lista de Es Posible, su partido, a Domingo Cavallo, para que sea candidao a diputado nacional por ese espacio.

Lo cierto es que ahora, los Rodríguez Saá buscarán apuntalar la lista cordobesa de Cristina con el propósito de engrosar el resultado de agosto para competir en octubre por la banca.