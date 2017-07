¡Feliz día, Julio!

Por Javier Boher

¡Feliz día, amigo lector! El jueves pasado se volvió a celebrar el día del amigo y la gente se reunió para compartir una comida, unos tragos o solamente un rato. Como cada año se multiplicaron los encuentros en los que uno reconoce la importancia de los amigos. Lo que también pasó fue todo el lío por el ex ministro Julio De Vido. ¡Cuántas cosas se dijeron! Lo que es seguro es que el señor encargado de la obra pública durante los gobiernos del Eternéstor y su señora aprovechó la excelente red de telecomunicaciones que dejó montada en el país para llamar a sus amigos y organizar algunas juntadas.

Como lo primero que necesita es evitar el desafuero, mandó un par de “guasaps” a sus compañeros de bancada para juntarse y picar algo. Por supuesto que lo que quedó claro después de verse las caras es que él necesita la banca en todos los sentidos: los compañeros lo tienen que apoyar para él poderse apoyar en los fueros. No es cuestión de revolucionar la infraestructura del país durante doce años para que después te peguen una desconocida como a flato en el boliche. Por supuesto que De Vido es transversal y popular, así que aprovechó los cañoncitos que había llevado para invitar a algunos bloques y monobloques a que se den una vueltita por su despacho para agradecerles que se abstendrían o lo acompañarían en la votación. Los rojinegros del Movimiento Evita ya anticiparon su apoyo, quizás por eso de que compartieron la mayor parte del kirchnerato. Los camaradas de la izquierda se van a abstener porque creen que este Congreso está “moralmente inhabilitado” para juzgar la inhabilidad moral del ex ministro, que si bien no entiende mucho qué significa eso les mandó de regalo un cassette grabado con algo de trova cubana y chacarera de campesinos del monte santiagüeño para la próxima vez que se junten. Dicen que en medio del ágape los chicos de la izquierda no podían creer el lío que se armó cuando llegaron las papas Pringles, porque todo el bloque del FpV -víctima de un reflejo condicionado- trataba de meter la mano en la lata al mismo tiempo. Después prevaleció la cordura y repartieron, como siempre.

La agenda de Julito estuvo cargada, porque tuvo que arrancar el tour penitenciario para visitar a algunos de sus amigotes que hoy la están pasando un poquito peor que él. El primero fue el militante revolucionario José López, el que engancharon revoleando bolsos al convento. Como Julio es un tipo sensible llevó una docena de medialunas para compartir y una billetera con $20 en monedas, para que su ex lacayo ocupe sus tardes arrojando dinero adentro de la celda. No es lo mismo que ocho palos verdes en un convento, pero alcanza para que pase el rato. Dicen que López le agradeció a De Vido la visita, porque al ser jueves su amiga Hebe tenía otro compromiso y le había adelantado que no podía pasar. Cuando salió de la celda de Lopecito ahí nomás aprovechó para visitar a otro de sus amigos, Ricardito Jaime. Como Julio es buen tipo, viendo que el cordobés está un poco deprimido porque no se siente muy a gusto con el ambiente rodeado de barrotes, le empezó a contar algunos chistes para alegrarle el día. Dicen que los dos se reían “un vagón” recordando aquellas fiestas en las que bailaban haciendo el trencito en el yate que le secuestraron por corrupción al hoy presidiario. Después de las risas, se excusó por el horario y pasó a visitarlo a Lázaro Báez, pero no se pudo quedar porque ese parece que está un poco enojado con todos. Se lamentó que no se podía quedar a recibir a Manzanares, el contador de la arquitecta egipcia recientemente detenido, porque tendría que esperarlo hasta el lunes. Capaz sintió escalofríos caminando por esos pasillos o en una de esas se quería seguir preparando para la votación del miércoles. En uno u otro caso, optó por marcharse antes de que algún distraído guardiacárcel del penal de Ezeiza lo deje encerrado, confundido por la cantidad de rostros kirchneristas que han llegado últimamente.

Finalmente dejó el plato fuerte para la noche, reuniéndose con la faraona. Si bien ella siempre fue su jefa, su relación siempre fue horizontal, como se estila entre los movimientos sociales revolucionarios forjados al calor de las luchas por la resistencia ante los atropellos del imperialismo neoliberal cipayo. Julio había estado toda la semana preparándole un video a Cristina, para lo que le pidió ayuda a los técnicos con los que impulsó el polo audiovisual de la Isla Demarchi. Todos acordaron que lo mejor era que lo hicieran con la productora de Andrea del Boca, pero ésta se excusó de no poder llegar por tener un problema con las millas de LAFSA, la línea aérea que fundara Néstor allá por el 2003.

Dicen que la reunión fue amena, en una atmósfera cálida y cordial, en un salón calefaccionado con el gas de Cerro Dragón y el carbón de Río Turbio, que a la vez era iluminado con la energía provista por el parque de energías renovables de ENARSA y la energía nuclear de Atucha II. Hablaron de estrategias electorales, de sus recuerdos de ÉL y de sus viajes por el mundo, visitando Seychelles, Caimán y Panamá. Cerraron el encuentro hablando de la campaña, de los problemas de los tamberos -que están en riesgo por las inundaciones permanentes y porque no pueden sacar su producción por el estado de las rutas- y de la visita que estaba por hacer al hospital que ella inauguró en La Matanza pero que Macri decidió no terminar.

Yo sé, amigo lector, que aprecia la ironía de que un exfuncionario del rango de De Vido se manifieste como un perseguido político cuando tiene más de 130 denuncias vinculadas principalmente a la corrupción, más de diez por cada año que estuvo en el cargo. Si por cada denuncia también le hubiesen hecho una estatua, habría más bustos de él que de Lenin en la Rusia soviética. En el desarrollo precedente no hemos cubierto exhaustivamente los temas, pero hubo un poco de todo: subsidios a productoras audiovisuales, estafas con los trenes y aviones, chanchullos en el mercado energético, falta de infraestructura vial, desvío de fondos para construcciones de viviendas y lavado de dinero. Le faltó robarle las monedas a un malabarista en un semáforo y el perro a un linyera y las hacía a todas. El tema es que por esa misma amplitud de sus actividades hay un montón de diputados que hoy deberían votar su desafuero que están más salpicados que divisorio de mingitorio de la terminal: muchos lo van a sostener por puro instinto de supervivencia. Así las cosas, se viene una semana peleada y con muchas negociaciones que puede convertirse en lo más importante de la campaña hasta las PASO. Igual usted no se preocupe, que pase lo que pase con De Vido seguramente sus amigos se lo van a hacer saber.