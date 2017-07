Insólita alianza sindical ante nuevo orden municipal

Dirigentes de los principales sindicatos de la órbita municipal (entre otros) se congregaron en apoyo al reclamo de los ex delegados destituidos por la UTA ante la Justicia Federal. ¿Qué motivos que subyacen a esta solidaridad?

Ayer la presentación de un amparo ante la Justicia Federal por parte de los ex delegados de Tamse y Aucor sirvió de escenario para la reunión de representantes de los principales gremios municipales. A Rubén Daniele (titular del Suoem) y Juan Saillén (hijo del secretario general de Surrbac, Mauricio Saillén), se sumaron Hilda Bustos y Juan Monserrat (legisladores de UPC y titulares de Gráficos y UEPC, respectivamente).

Cabe preguntarse por qué dirigentes sindicales que habían abandonado la causa de los expulsados en el conflicto UTA deciden ahora volver al frente y prestar a los “compañeros” una solidaridad que ya les habían retirado.

El caso de Daniele parece ser el que ofrece una justificación más directa. El titular del Suoem sufre en carne propia y a diario los efectos de la confianza que impregnó a la gestión Mestre luego de salir airoso del conflicto del transporte. El gremialista, otrora omnipotente dentro del Palacio 6 de Julio, debe soportar por estos días que Daniel Arzani, secretario general de la Municipalidad, requiera listas de los asistentes a las asambleas convocadas por el dirigente y le exija pedir autorización previa para realizarlas, además de las quejas que despierta en su frente interno los descuentos que alcanzan a sus representados.

El mayor carácter con el que el Intendente encaró (recién) los últimos años de su mandato, se ve reflejado en la decisión de despedir a choferes que violaron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, y en el mantenimiento de dicha decisión. Finalmente el orden que prometiera en campaña, parece empezar a formar (tal vez más por fortuna que por determinación) parte de su gestión.

Este es el marco en el que, luego de 32 años ininterrumpidos al frente del Suoem, el sindicalista enfrenta la campaña para su última reelección, y existen en el seno de su feudo luchas intestinas para tomar la posta de su sucesión. En esta coyuntura, Daniele acude al “auxilio” de los delegados destituidos por UTA, a “ponerle el cuerpo” a una causa perdida, buscando una foto que lo haga lucir fortalecido, y es bien recibido por aquellos que, caídos en desgracia, omiten recordar que ese respaldo no existió cuando les era necesario.

El clan Saillén, en cambio, nunca retiró el apoyo a los choferes en el conflicto del transporte. Antes que esto podría reprochársele todo lo contrario. El rol desempeñado por el líder del Surrbac tuvo por efecto empujar la protesta a una situación prácticamente irreconducible y fue sindicado por algunos como un factor de peso en el desenlace que termino con 184 choferes despedidos. Tal vez sea esta una de las razones que lo llevaron a apoyar la presentación en la Justicia Federal.

Monserrat y Bustos –integrantes del bloque UPC que tomaron la decisión de ausentarse en la votación de la ley que declaró al transporte servicio esencial- comparten con los líderes del Surrbac el Suoem el interés de confrontar con el oficialismo nacional. Y más aún tiempos de campaña. No extraña entonces que interpreten toda dicotomía patronal-trabajadores como una arista que les permita contender con la alianza cambiemos.

Saillén y Daniele comparten, además de una sintonía ideológica k, comparten este interés con sus equivalentes de UEPC y Gráficos.

Cabe recordar que el miércoles último la CGT nacional anunció que pedirá a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) la impugnación de la ley de servicios esenciales, sumándose así al grupo de quienes buscan obtener un rédito político en las consecuencias del conflicto del transporte en Córdoba, en este caso, la consecuente sanción de la ley en cuestión.