Schiaretti trae u$s 300 M, casi todo para el Gran Córdoba

Por Yanina Soria

El gobernador Juan Schiaretti reforzó con anuncios desde Estados Unidos, la premisa electoral de Unión Por Córdoba (UPC) con mira a las legislativas: penetrar en el Gran Córdoba. En el último día de su gira oficial, el titular del Ejecutivo informó que la Provincia tomó un crédito por 300 millones de dólares cuyo destino serán obras “centrales” -según su propia definición- para Córdoba.

Esos proyectos –en general, trabajos viales- apuntan hacia el núcleo neurálgico del mapa electoral provincial donde el peronismo debe hacer pie y revertir el peso político que allí tiene su principal contrincante, la lista de Cambiemos. Principalmente en la ciudad Capital donde, desde que la sociedad José Manuel de la Sota – Juan Schiaretti se puso en marcha, el esfuerzo por seducir a los ciudadanos se convirtió casi en un reflejo natural del peronismo que aún no surge efecto.

Se completarán dos décadas de UPC al mando de la Provincia y el PJ no pudo superar el pase de factura que aún le endosan los capitalinos tras el paso de Germán Kammerath por el Palacio 6 de Julio.

La ciudad de Córdoba –donde se concentra el 40 por ciento del padrón electoral- sin dudas sigue siendo una materia pendiente para el oficialismo provincial que ya piensa en las municipales de 2019. Y en esa proyección a mediano plazo, en el peronismo leen algunos elementos del escenario político que podrían jugar a su favor e inclinar la balanza para recuperar la conducción de la ciudad. Entre ellos, principalmente el hecho de que Ramón Mestre no pueda intentar una nueva pulseada por la Municipalidad; sumado a que, ante un eventual panorama de dispersión como ocurrió en los últimos dos comicios capitalinos, la vara baja y el próximo intendente podría consagrarse con un piso apenas por encima del 30 por ciento de los votos.

Entre los acontecimientos más recientes, en las elecciones locales de 2011 cuando UPC impulsó la fórmula Héctor Campana-Alejandra Vigo, Schiaretti –por entonces finalizando su primer mandato y con De la Sota en carrera por alcanzar su tercer periodo- jugó sus cartas de campaña e inyectó obras de relevancia en Córdoba Capital. Los esfuerzos fueron en vano porque aquella dupla quedó tercera detrás del radical Mestre y la peronista Olga Riutort.

Cuatro años después, en 2015, apenas conocidos los resultados finales de los comicios que ubicaron a la fórmula Esteban Dómina-Adrián Brito tercera en el podio, el propio De la Sota reflexionó públicamente: “Tendremos que mejorar, quizá hacer más cosas por la ciudad de Córdoba, para que nos quieran más”. Inmediatamente después repasó las obras ejecutadas en el corazón de la provincia como el nudo El Tropezón, el ensanche de la avenida Ricardo Rojas, la autovía a La Calera, el ingreso por Camino a San Carlos, entre otras, pero que tampoco tuvieron un impacto electoral.

Ahora, en tiempo de descuento para las PASO, instancia en la que el PJ está obligado a ganar, las acciones se leen en clave electoral: la apuesta del Ejecutivo provincial es aportar a la ciudad obras que se ven.

Si bien desde el Panal repiten que los gasoductos representan “la mayor obra de la historia de Córdoba” y así lo promocionan más allá de la polémica que los atraviesa, también reconocen que son obras que no se ven.

Precisiones

Desde Estados Unidos, Schiaretti explicó que la Provincia y la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, firmaron en Washington el acuerdo por un crédito por 150 millones de dólares para el financiamiento de obra pública. Será a una tasa del 5,8 por ciento a 8 años de plazo. Además, el IFC desembolsará otros 150 millones de dólares para el mismo fin antes de fin de año. En este crédito participa con 50 millones de dólares Banco Santander.

Concretamente el Gobernador dijo que los fondos serán destinados a trabajos viales que mejorarán la circulación en la ciudad. Entre ellos, mencionó el cierre del anillo de Circunvalación y el acceso desde Circunvalación a las terminales de ómnibus de Córdoba. También, se concretará el camino que unirá Alpa Corral – Río de los Sauces, conocido como Camino de la Costa.

En tanto, el martes Schiaretti señaló que en conversación con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se gestionó el financiamiento para el sistema de cloacas de algunas localidades del interior y se evaluó la posibilidad de impulsar obras de construcción de la tercera mano de la Circunvalación, como así también un tercer carril en la autopista Córdoba-Carlos Paz.