Nación ahorra 13% en Córdoba por sanciones a partidos

El Boletín Oficial publicó ayer las disposiciones de la Dirección Nacional Electoral (DINE) que establecen los montos a recibir por cada organización política que presenta precandidatos a diputados nacionales, en concepto de aporte de campaña. Además, figuran en los mismos documentos los montos que el Gobierno retendrá a distintos partidos en concepto de sanción a las disposiciones que establece la ley.

En el caso de Córdoba, el “ahorro” de la Nación superará los 600 mil pesos, una cantidad equivalente al 13 por ciento del total destinado para las agrupaciones que competirán en la provincial.

Dejando fuera las deducciones, Cambiemos se ubica como la coalición que más aportes recibirá, seguido por el kirchnerismo, englobado en estos comicios en la lista Córdoba Ciudadana.

Impresión y aportes

Los partidos que participan, solos o agrupados en alianzas, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) reciben fondos del Gobierno nacional por dos conceptos, según establece la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Por un lado, cada fuerza recibe un monto determinado para la impresión de boletas, que se calcula con la premisa de que le permita a la lista imprimir una boleta por cada elector empadronado. Este año, la DINE fijó el monto en 230 pesos por cada millar de electores, por lo que en Córdoba le corresponderán 663.402,34 pesos a cada una de las once fuerzas que compiten.

En semanas recientes, se generó una polémica en relación a las fuerzas en las que competían dos o más listas de precandidatos, las cuáles reclamaban en muchos casos que la asignación se realizara por lista y no por fuerza. Sin embargo, la disposición publicada ayer ratifica que los fondos se reparten en base a las fuerzas políticas, más allá de cantidad de listas que pugnen electoralmente.

En Córdoba, esta situación afecta tan solo a Cambiemos y a Política Abierta para la Integridad Social (PAIS). En el caso del oficialismo nacional, el duelo será entre la lista que encabeza Héctor “la Coneja” Baldassi, que cuenta con el apoyo de las cúpulas de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el Frente Cívico, y la que lidera Dante Rossi, conformada exclusivamente por radicales alfonsinistas. En tanto, PAIS tendrá cuatro boletas de precandidatos en el cuarto oscuro, con dirigentes de distintos puntos de la provincia.

En ambos casos, los fondos para la impresión de boletas asignada a la fuerza respectiva, se realizará en partes iguales entre las listas que compiten. En total, el Gobierno asignará casi 7,3 millones de pesos para la impresión de las boletas cordobesas.

Por otra parte, la ley establece aportes estatales a las fuerzas políticas, los cuales se asignan con un criterio mixto: el 50 por ciento se reparte en partes iguales, mientras que el otro 50 por ciento es proporcional a los resultados obtenidos en los últimos comicios.

Ahorro por sanciones

La ley establece que, ante el incumplimiento normativo de algún partido, debiere aplicarse una multa, la misma será cobrada de los aportes para la campaña electoral. En Córdoba, siete partidos incurrieron en acciones penadas por la ley, y los fondos que reciban se verán consecuentemente reducidos.

Entre las causales se encuentran la utilización de cuentas bancarias distintas a las oficiales, la recepción de donaciones, aportes o contribuciones fuera del marco regulatorio, la realización de gastos en conceptos no permitidos por la ley (como la contratación de espacios en radio o televisión), y la no restitución de los aportes cuando una lista se da de baja o no imprime el total de boletas presupuestadas.

En el distrito Córdoba, el partido más afectado es el Justicialista, que le valdrá a Unión por Córdoba una reducción de los aportes a recibir de más de 406 mil pesos, equivalente al 59 por ciento de lo que se le había asignado. Los incumplimientos del Frente Cívico, por su parte, le valdrán a Cambiemos una multa de casi 119 mil pesos, equivalente al 9 por ciento de sus aportes totales.

Otro caso cordobés es el del Partido Socialista yLibres del Sur. Ambos formaban parte de Progresistas en 2015, y hoy lo hacen de Somos; en conjunto deberán ceder más de 48 mil pesos. El GEN, que en los comicios pasados también participó de Progresistas y ahora va solo, también incurrió en falta y deberá prescindir de más de 24 mil pesos.

El Movimiento Socialista de los Trabajadores, miembro de Izquierda al Frente por el Socialismo, afronta la misma situación, con un monto de casi 5 mil pesos.

Los seis incumplidores cordobeses le permitirán a la Nación ahorrar un total de 602.649,02 pesos, lo que equivale al 13 por ciento de los fondos que originalmente se habían presupuestado para Córdoba (4.704.941,60 pesos).

Entre impresión y aportes a las campañas, y aun deduciendo el cobro de las sanciones, la Nación invertirá casi 11,4 millones de pesos en la provincia, lo que representa casi 4 pesos por cada ciudadano cordobés empadronado.