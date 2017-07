Por el “Fondo del Conurbano” gobernadores resignarían entre 2% y 9% de ingresos

En las próximas semanas representantes de todas las provincias, a excepción de Buenos Aires, empezarán a desfilar por la Corte Suprema para intervenir –en la parte que les corresponde- en la causa iniciada por el gobierno de María Eugenia Vidal por el denominado “Fondo del Conurbano Bonaerense”.

Buenos Aires promovió en agosto pasado una demanda contra el Estado Nacional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de una cláusula de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establece un tope de $ 650 millones anuales en la participación del 10% que la Provincia tiene en el producto del gravamen con destino al llamado “Fondo del Conurbano Bonaerense”.

La demanda ronda los $ 300.000 millones, que surgen del reclamo por el retroactivo de los recursos que la provincia no recibió entre 2011 y 2015, que alcanzan los $ 250.000 millones, además de los $ 48.000 millones que en los últimos meses significará el 10% de la recaudación del impuesto a las Ganancias, con el que se constituye ese fondo.

Un trabajo del Iaraf, que dirige Nadín Argañaraz, señala que este año el Fondo llegaría a los $53.024 millones (del 10% de la recaudación de Ganancias, $650 millones van a Buenos Aires, y $52.374 millones para el resto de las 22 provincias); además el Fondo de Obras de Infraestructura (4% de Ganancias) repartirá $21.210 millones entre las 22 jurisdicciones (excluyendo a CABA y Buenos Aires).

Para el Iaraf hay distintas alternativas de modificaciones; una es el mantenimiento del Fondo del Conurbano Bonaerense (sin tope) y del de Obras de Infraestructura, con distribución del Fondo del Conurbano Bonaerense y del Fondo de Obras de Infraestructura con los coeficientes legales generales entre las 23 provincias. En ese caso, Buenos Aires recibiría este año unos $ 16.002 millones, cifra que resignaría el resto.

Si se decidiera mantener el del Conurbano sin tope y del Fondo de Obras con distribución del Fondo del Conurbano Bonaerense con los coeficientes legales entre las 23 provincias, conservando la distribución específica del Fondo de Obras como lo es hoy, Buenos Aires recibiría 11.586 millones de pesos.

Podría también eliminarse el Fondo del Conurbano reintegrar los $650 millones a la masa coparticipable bruta manteniendo el Fondo de Obras de Infraestructura como funciona actualmente. Así, el gobierno nacional tendría $22.660 millones; las provincias perderían $24.982 y Buenos Aires obtendría $ 5.090 millones.

La posibilidad de máxima sería la eliminación del Fondo del Conurbano y del de Obras y s reintegro de ambos a la masa coparticipable bruta: para la Nación habría $31.724 millones; las provincias perderían $34.975 millones y Buenos Aires se quedaría $ 7.386 millones.

“Resulta evidente, es que en cualquiera de los casos, la recuperación de participación de la provincia de Buenos Aires en la distribución del producido del impuesto a las ganancias necesariamente implica una resignación del resto de las provincias, que se encuentra entre un 2% y un 9% de la coparticipación anual estimada para este año”, plantea el Iaraf.

Frente a ese escenario es obvio que no será simple alcanzar un consenso para resolver el reparto de Ganancias, dada la puja distributiva que va a significar la resolución de la cuestión de la asignación de los fondos específicos asociados al impuesto.

Vidal fue a la justicia después de que los gobernadores rechazaran resignar recursos. Este año, a modo de resarcimiento, Nación giró a la Provincia $ 25.000 millones, la mitad de lo que pierde por el congelamiento del Fondo.

Por la Corte pasarán –aunque no hay fecha todavía- Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.