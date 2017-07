Expira reparto de roles Schiaretti- De la Sota

Por Pablo Esteban Dávila

Así como Juan Schiaretti debió viajar a los Estados Unidos para tomar nota de que los inversores globales temen un revival kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, ahora sabe que, por motivos similares, la vieja división del trabajo que mantenía con José Manuel de la Sota está llegando a su fin.

Era un hecho que, desde finales de la década del ’90, ambos mantenían una cohabitación política dentro del justicialismo local. Esta convivencia se estructuraba sobre unas pocas reglas no escritas pero tremendamente efectivas. Entre ellas sobresalía una en especial: mientras Schiaretti se dedicaba a la provincia, De la Sota se enfocaba en la Nación. Esta metodología los blindó, literalmente, de sus respectivas ambiciones personales y las sibilinas influencias de los entornos respectivos.

La división del trabajo es un clásico en la literatura económica. La popularizó el británico Adam Smith (el mismo de la mano invisible) con su ejemplo de los alfileres: “si una persona fabrica alfileres, hace menos de cien al día mientras, que si dividimos el trabajo puede fabricar hasta 10.000”. Técnicamente se trata de especializar y hacer cooperar a las fuerzas laborales en diferentes tareas con el objeto de mejorar la eficiencia. Es fácil de decir e, incluso, de aceptar, pero no siempre puede aplicarse con el mismo grado de asepsia cuando se abandonan las leyes de la economía.

Esto es así porque la eficiencia, en el plano de la política, se trata de mantener el poder a toda costa por el mayor tiempo posible. Cualquier aprendiz de dirigente sabe que el poder tiene un precio potencialmente enorme porque, junto con el tiempo, es un producto absolutamente escaso. Esto aleja la idea de cooperación en el sentido económico, en donde es posible que todos ganen más gracias a los incrementos en la productividad que conlleva la división del trabajo.

Por tal razón el experimento ejecutado durante tanto tiempo por De la Sota y Schiaretti merece un estudio serio y ponderado, que excede esta columna. No es frecuente observar a dos líderes, cada uno con su propia impronta y méritos, entender que la única manera de preservar el poder –al menos en un estado de derecho– es evitar que lo tome otro ante una reyerta entre quienes lo detentan. Esto implica definir claras reglas sucesorias y aceptar que, en ciertos ámbitos y por determinados períodos de tiempo, uno tendrá que acatar la esfera de influencia del otro sin chistar. No hay ejemplos de tanta complementariedad mecánica en la Argentina contemporánea.

Sin embargo, el especial escenario electoral que se cierne sobre el horizonte amenaza con pulverizar este esquema tan funcional. No precisamente porque sus signatarios deseen hacerlo, sino porque las circunstancias los obligarán a soslayar muchos de los pactos implícitos que existían entre ambos.

Aquí, nuevamente, entra a tallar la amenaza de Cristina. Cuando De la Sota abdicó de su segura candidatura a diputado lo hizo para preservarse, paradójicamente, de una exigua victoria sobre Héctor Baldassi. A nadie de su prestigio le gusta ganar por poco o incluso perder frente a un verdadero diletante. Al comunicar su decisión (corría el mes de mayo) apeló a una hipérbole: Unión por Córdoba triunfaría en las próximas elecciones mientras él continuaría trabajando para ser presidente de los argentinos. Nada que merezca la censura de nadie.

No obstante, al experimentado exgobernador se le escapó un dato: que la señora de Kirchner podría obtener un resultado importante en Buenos Aires y transformarse en senadora de la Nación. De tanto pensar en la distancia que lo separaría de Cambiemos en Córdoba obvió reflexionar sobre que, con poca cosa, podría haber confrontado con las expresidente desde la centralidad cordobesa.

El asunto no tiene nada de épico. Como señalamos en nuestra columna de ayer, un eventual triunfo de Cristina en el principal distrito electoral del país podría tener consecuencias duraderas. En tal hipótesis, la concurrencia de otro peronista exitoso y no kirchnerista dentro de la lista de los ganadores nacionales mitigaría en parte este baldazo de agua fría. El propio Mauricio Macri lo habría agradecido pese a aceptar que Córdoba –su bastión simbólico– debería votar por la lista del oficialismo local para lograr tal efecto.

Esta certeza se encuentra ahora en entredicho. En un principio y tras la defección delasotista, el peronismo mediterráneo confiaba en una buena elección de Martín Llaryora, el designado cabeza de lista. Sin embargo, ahora se le requiere que haga lo que el exgobernador seguramente hubiera logrado, esto es, ganar. A Schiaretti no le sirve otra cosa porque, simplemente, su imagen de gran articulador de los gobernadores peronistas cedería ante la reafirmación del poderío de la expresidente en Buenos Aires. En otras palabras, Llaryora se ha transformado, por imperio de las más recientes encuestas bonaerenses, en un delegado electoral del gobernador.

Claro que todavía falta que corra agua bajo el puente. El próximo mes sólo se votará en el sondeo obligatorio de opinión pública en que se han transformado las PASO. Como será una experiencia relativamente descontracturada (en definitiva, nada se elegirá entonces) muchos electores tal vez se sientan tentados a explorar alternativas de las que luego tal vez se arrepientan. En esta hipótesis el voto a Cristina podría ser importante ahora para decaer luego, una suerte de protesta atenuada sobre la marcha del gobierno nacional. O, tal vez, ratificar que nada puede perforar su coraza electoral y que, con el 30%-35% que se vaticina, será capaz de enfrentar al candidato más pintado.

Se advierte, en consecuencia, que lo que se juega en los próximos meses excede la conformación del Congreso. Es más. Probablemente la representación kirchnerista se achique, habida cuenta que los legisladores que deben renovar sus bancas fueron electos en 2013, el último gran año del Frente para la Victoria. Ya no se trata, entonces, de lograr más o menos diputados, sino de despejar varias incógnitas que continúan flotando. La más evidente es si la población está dispuesta a seguir apostando sus esperanzas a un gobierno que todavía no acierta en reactivar la economía pero la otra, no menos importante, es si el peronismo logrará sacarse de encima la insoportable carga neomontonera que supuso la irrupción de Néstor y su esposa hace casi quince años.

El poder aborrece el vacío. Esta es una máxima universal de la política. Después de diciembre de 2015, el justicialismo intentaba llenarlo con algunos de sus principales referentes no contaminados por la patología K. Schiaretti era uno de los más reputados, en tanto que De la Sota marcaba una diagonal sinuosa junto con Sergio Massa para que, cuando llegara el momento, todos pudieran confluir en una gran abrazo de compañeros. El asunto, lamentablemente para ellos, parece complicarse por estos tiempos y merece una atención que, pocas semanas atrás, no parecía merecer. Cristina parece continuar ensañada con Córdoba.

Sin el recurso a la división de tareas pactadas con su antecesor, es el gobernador quien debe asumir las responsabilidades de lidiar con la elección provincial y convencer a propios y extraños que una victoria de Llaryora es apostar por su propia proyección nacional y el futuro (aún no construido) del declamado peronismo republicano. Son muchas cosas para poner en sólo recipiente pero, ya se sabe, el poder siente pánico de la soledad.